30주년 'SBS 가요대전', 스트레이 키즈·엔하이픈 등 22팀 1차 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- SBS가 23일 2026 가요대전 양일 개최와 22팀 라인업을 공개했다
- 스트레이 키즈·엔하이픈·아이브 등 대세 그룹들이 출연한다
- 30주년 기념 특별 무대와 추가 라인업은 순차 공개된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '2026 SBS 가요대전'이 30주년을 맞아 사상 처음으로 양일 개최를 확정한 가운데, 스트레이 키즈와 엔하이픈, 아이브 등 22팀의 1차 라인업을 공개했다.
SBS는 오는 12월 24일, 25일 일산 킨텍스에서 펼쳐지는 '2026 SBS 가요대전'의 1차 라인업 포스터를 선보이며 연말 축제의 화려한 막을 올렸다.
이번에 공개된 1차 라인업에는 K-팝의 역사적 순간을 함께해 온 레전드 아티스트부터 현재 글로벌 음악 시장을 이끄는 대세 그룹, 그리고 차세대 루키들까지 총 22팀의 아티스트가 이름을 올렸다.
먼저 글로벌 탑티어 그룹 스트레이키즈, 투모로우바이투게더, 트레저가 독보적인 무게감을 더하고, 글로벌 팬덤을 사로잡은 엔하이픈, 아이브, 엔믹스, 앤팀, 보이넥스트도어, 제로베이스원, 라이즈, 투어스, NCT 위시 등 대세 아티스트들이 대거 합류해 폭발적인 에너지를 예고한다.
또한 올해 거센 상승세를 보이며 대세로 자리매김한 리센느, 미야오, 킥플립, 하츠투하츠, 올데이프로젝트, 코르티스, 알파드라이브원, 앤더블, 에반, 튜이드까지 총출동해 더욱 풍성하고 다채로운 무대를 완성할 예정이다. 향후 이들과 어우러져 30주년의 무게감을 채워줄 레전드 선배 아티스트 라인업은 누가 될지 기대를 모은다.
올해 30주년을 맞아 다이아몬드 왕관 모티브의 화려한 오피셜 포스터와 함께 베일을 벗은 '2026 SBS 가요대전'은 1차 라인업 공개만으로도 글로벌 K-팝 팬들의 기대감을 최고조로 끌어올리고 있다. 오직 '가요대전'에서만 만날 수 있는 어디서도 볼 수 없었던 특별한 스페셜 스테이지와 압도적인 연출이 연말 크리스마스를 더욱 화려하게 수놓을 전망이다.
제작진은 "30년이라는 뜻깊은 시간 동안 'SBS 가요대전'을 사랑해 주신 팬 여러분께 최고의 크리스마스를 선사하고자 국내외 K-POP 무대에서 독보적 존재감을 발휘하며 활약 중인 아티스트들이 출연할 예정"이라며 "여기서 끝이 아니라, 전 세대를 아우르는 한층 더 막강하고 다채로운 아티스트 라인업이 아직 베일에 가려져 있으니 계속해서 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.
한편, 30주년 맞이 '2026 SBS 가요대전'은 오는 12월 24, 25일 일산 킨텍스에서 양일간 개최되며, 폭넓은 스펙트럼의 추가 라인업 및 상세 정보는 순차적으로 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com