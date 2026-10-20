'SBS 가요대전' 30주년, 역대 최대 규모 예고…크리스마스 이브·당일 개최

AI 핵심 요약beta
- SBS 가요대전이 20일 개최 30주년 행사를 공개했다
- 2026 SBS 가요대전은 24일과 25일 일산 킨텍스에서 열린다
- 역대급 규모로 베테랑·정상급 가수들의 협업 무대를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 'SBS 가요대전'이 개최 30주년을 맞아 크리스마스 이틀간 역대 최대 규모의 K팝 축제를 펼친다.
앞서 주요 온라인 채널에 공개된 '2026 SBS 가요대전' 컨셉 포스터는 30년의 상징성을 담아내면서 영원히 변치 않는 아름다움과 가치를 지닌 '다이아몬드'처럼 소중하고 찬란했던 'SBS 가요대전'의 30년 역사를 모티브로 제작되어 눈길을 끈다. 지난 1996년 첫 발을 내딛은 후 연말 축제의 대명사로 자리매김해 온 'SBS 가요대전'이 팬들과 함께 만들어온 30년의 시간을 빛나는 보석처럼 표현해 올해 개최될 'SBS 가요대전'에 대한 기대감도 자아낸다.
한편, 개최 30주년이라는 뜻깊은 이정표를 맞게 된 '2026 SBS 가요대전'은 이에 걸맞게 12월 24일, 25일 일산 킨텍스 개최를 확정지었다.
'SBS 가요대전' 사상 최초로 크리스마스 이브와 크리스마스 당일, 양일간 진행되는 '2026 SBS 가요대전'은 역대 최대 규모로 기획되는 만큼 현장을 찾는 관객 뿐만 아니라 어디서든 축제를 접할 수 있도록 다채롭고 몰입감 넘치는 무대들이 대거 펼쳐진다. 지난 30년의 K-팝 역사를 아우르는 베테랑 아티스트들과 현재 글로벌 음악 시장을 이끄는 최정상 아티스트들이 총출동해, 오직 'SBS 가요대전'에서만 만날 수 있는 시대를 초월한 스페셜 콜라보레이션 무대를 선보일 것으로 예정이다.
제작진은 "30년 동안 'SBS 가요대전'에 보내주신 변함없는 사랑에 보답하고자 그 어느 때보다 빛나고 다채로운 무대를 준비 중"이라며 "곧 팬들이 가장 기다리시는 1차 아티스트 라인업이 공개될 예정이니 많은 관심과 기대를 부탁드린다"고 전했다.
'2026 SBS 가요대전'의 1차 라인업을 포함한 상세 정보는 추후 순차적으로 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com