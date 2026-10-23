조세이 탄광서 발굴된 유해 5점, 남성 2명으로 확인…신원 특정은 실패

AI 핵심 요약beta
- 정부는 23일 조세이 탄광 유해 5점을 남성 2명으로 확인했다
- 유족 DNA 대조 결과 가족관계가 없어 신원은 특정하지 못했다
- 정부는 유족 DNA 추가 확보와 일본 정부 협의를 이어갈 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 일본 야마구치현 우베시 조세이(長生) 탄광에서 발굴된 유해 5점이 남성 2명의 것으로 확인됐다. 다만 유족 DNA와 대조한 결과 가족관계가 확인되지 않아 구체적인 신원은 밝혀내지 못했다.
정부는 23일 한일 양국이 조세이 탄광에서 2025년 8월과 2026년 2월 발굴된 유해 5점에 대해 DNA 감정을 진행한 결과 이같이 확인됐다고 밝혔다.
분석 결과 2025년 8월 발굴된 유해 4점은 동일한 남성 1명의 것으로 나타났다. 올해 2월 발굴된 유해 1점은 또 다른 남성 1명의 것으로 분석됐다.
정부는 그동안 조세이 탄광 희생자의 신원을 확인하기 위해 유해 DNA 분석과 함께 유족 DNA 확보 작업을 진행해 왔다.
현재까지 한국인 희생자 136명 가운데 101명의 유족을 확인했으며, 이 중 희생자 98명의 유족으로부터 DNA를 확보해 분석했다.
그러나 한일 양국 정부가 각각 보유한 유족 DNA와 발굴 유해의 DNA를 대조한 결과 가족관계가 성립되지 않아 신원을 특정하지 못했다.
정부는 앞으로도 조세이 탄광 희생자의 신원확인을 위해 유족 DNA를 추가로 확보하고, 일본 정부와 긴밀한 협의를 이어갈 방침이다.
abc123@newspim.com