[2026 국감] 이성훈 LH 사장 "임대주택 차음성능·품질관리 꼼꼼히 챙길 것"

AI 핵심 요약beta
- 이성훈 LH 사장이 23일 임대주택 벽간소음 문제를 철저히 조치하겠다고 밝혔다.
- 허영 의원은 차음성능 공개와 민원 통계 관리가 미흡하다고 지적했다.
- 이 사장은 차음성능 관리와 주거환경 개선을 꼼꼼히 챙기겠다고 답했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 이성훈 한국토지주택공사(LH) 사장이 임대주택의 벽간소음 문제와 차음성능 관리체계를 철저히 챙겨 조치하겠다고 강조했다.
23일 국회에서 열린 국토교통위원회 국정감사에서 허영 더불어민주당 의원이 LH 임대주택의 벽간소음 민원과 차음성능 관리가 미흡하다고 지적한 질의에 이 사장은 "품질 관리가 중요하고 주거 환경도 매우 중요하다"며 이같이 답했다.
허 의원은 LH가 임대주택의 가구 간 차음성능과 관련해 거주자가 느끼는 소음 차이를 성능 우열이 아닌 '체감도 차이'라고 답변한 점을 문제 삼았다. 또 분양주택은 가구 간 차음성능을 공개하면서 임대주택은 공개하지 않고 있다고 지적했다.
이어 "민원은 관리사무소로 떠넘기고 분쟁은 외부기관으로 넘기고 통계는 없고 LH 시스템에는 벽간소음을 적을 칸조차 없다"며 하자 민원 시스템에 가구 간 소음 분류를 신설할 것을 주문했다.
가구 간 차음성능 공개와 함께 관리사무소에 접수된 민원까지 통계로 관리하고 매입임대 오피스텔의 경계벽 기준도 정비해야 한다고 요구했다.
이 사장은 "'체감도 차이'라고 잘못 전달된 것 같다"며 "그렇게 해서는 안 된다"고 답했다. 이어 "철저히 챙기고 품질 관리와 주거환경을 꼼꼼히 챙겨서 조치하겠다"고 말했다.
min72@newspim.com