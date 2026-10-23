NH농협생명, 이상거래탐지시스템 도입…비대면 금융사기 예방

AI 핵심 요약beta
- NH농협생명은 23일 비대면 금융거래 이상거래탐지시스템을 도입했다
- 홈페이지·모바일 거래를 분석해 금융사기 의심 거래를 조기에 탐지한다
- 의심 거래는 제한하고 본인확인 뒤 정상 거래 여부를 판단한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
의심 거래 제한 후 본인 확인…외부 사기정보도 연계
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협생명은 비대면 금융거래의 이상징후를 탐지하고 의심 거래를 제한하는 이상거래탐지시스템(FDS)을 도입했다고 23일 밝혔다.
이번 시스템은 지능화되는 금융사기에 대응하고 고객의 금융피해를 예방하기 위해 마련됐다. 홈페이지와 모바일에서 이뤄지는 로그인, 보험계약대출 및 각종 지급 거래 등의 이상징후를 탐지해 의심스러운 거래를 조기에 발견하는 역할을 한다.
의심 거래가 탐지되면 설정된 기준에 따라 거래를 제한하고 고객센터를 통한 본인확인 등 필요한 절차를 진행한다. 이후 확인 결과에 따라 거래 제한을 해제해 정상적인 금융거래가 이뤄지도록 했다.
외부 기관의 금융사기 정보도 시스템에 연계해 의심 거래 탐지에 활용한다. 내부 거래정보와 외부 금융사기 정보를 함께 활용함으로써 의심 거래에 대한 대응 범위를 넓혔다.
NH농협생명 관계자는 "금융사기 수법이 갈수록 정교해지는 만큼 의심 거래를 조기에 발견하는 것이 중요하다"며 "앞으로도 고객이 안심하고 금융서비스를 이용할 수 있도록 금융거래의 안정성을 높여 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com