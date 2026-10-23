현대카드, 야콥 쿠드스크 스틴센 '습지'…뉴욕 MoMA와 동시 전시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드는 23일 야콥 쿠드스크 스틴센의 습지를 MoMA와 동시 전시했다
- 전시는 개발로 사라진 베를린 습지를 디지털 늪으로 재구성한 작품이다
- 베를-베를은 내년 3월까지 서울과 뉴욕에서 무료로 상영된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 현대카드는 '현대카드 MoMA 디지털 월' 네 번째 전시로 야콥 쿠드스크 스틴센(Jakob Kudsk Steensen)의 '습지(Wetland)'를 미국 뉴욕현대미술관(MoMA)과 동시 전시한다고 23일 밝혔다.
현대카드 MoMA 디지털 월은 지난해 3월 서울 여의도 현대카드 본사 로비에 설치된 대형 디지털 스크린이다. 현대카드와 MoMA의 장기 파트너십의 일환으로 서울과 뉴욕 두 곳에서 동일한 작품을 동시에 선보이고 있다.
야콥 쿠드스크 스틴센은 덴마크 출신의 미디어 아티스트로 자연과 심리를 탐구하는 몰입형 환경 스토리텔링 작품으로 주목받고 있다. 3D 애니메이션과 몰입형 영상, 사운드 등 디지털 기술을 활용해 현실과 가상의 경계를 넘나드는 예술 세계를 선보인다.
이번 전시에서는 작가의 대표작 중 하나인 '베를-베를(Berl-Berl)'이 단독 작품으로 전시된다. 개발로 사라진 독일 베를린의 습지를 디지털 기술을 통해 '노래하는 가상의 늪'으로 재구성한 작품이다. 작품 제목은 '늪'을 뜻하는 슬라브어에서 유래했으며 도시 베를린의 어원이기도 하다.
베를-베를은 베를린 자연사 박물관과 뮤지션 아르카, 맷 맥코클과의 협업을 통해 제작됐다. 베를린 습지에 대한 수개월간의 현장 조사와 소르브족 및 슬라브 신화에 관한 언어학적 연구를 바탕으로 했다. 습지에서 채집한 소리를 리듬과 노래로 변환하고 습지 표본의 3D 스캔을 통해 새로운 형태의 풍경을 만들어냈다.
스틴센은 살아있는 자연환경을 디지털 세계로 옮겨 관객이 일상의 경험을 넘어 생태적 관계를 인식하도록 이끈다. 작가는 "나에게 기술은 매개체라는 연결 수단이다"고 말했다.
현대카드 MoMA 디지털 월에서는 그동안 미국 미디어 아티스트 페기 와일, 네덜란드 시각 예술가 라파엘 로젠달, 미국 AI 아티스트 사샤 스타일스 등의 디지털 아트 전시가 이어져 왔다.
베를-베를은 내년 3월까지 현대카드 본사 2관에 위치한 현대카드 MoMA 디지털 월과 MoMA에서 동시 상영된다. 현대카드 본사 2관에서는 누구나 오전 9시부터 오후 7시까지 무료로 관람할 수 있다.
전시 개막과 함께 작가와 MoMA 큐레이터 리디아 멀린이 참여하는 아트 토크도 23일 오후 4시 30분부터 5시 30분까지 현대카드 본사 2관 오디토리움에서 진행된다. 자세한 정보는 현대카드 DIVE 앱에서 확인할 수 있다.
현대카드 관계자는 "디지털 기술로 재탄생한 자연환경을 통해 관람객들은 기억과 감정, 상상력을 바탕으로 인간과 자연의 관계를 새로운 시각에서 사색하는 경험을 할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com