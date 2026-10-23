日 재계 "韓 CPTPP 가입 요청"...김정관 장관 "빠른 시일 내 신청"

AI 핵심 요약beta
- 정부와 한일 재계 수장들은 23일 한국의 CPTPP 가입 필요성을 강조했다
- 김정관 장관은 국내 절차를 마무리해 빠른 시일 내 가입을 신청하겠다고 밝혔다
- 한일 양국은 공급망·자원 협력과 피지컬 AI 연대를 강화하기로 했다
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김정관 장관 "국내 절차 마무리되면 빠른 시일 내 신청하겠다"
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 신청을 가능한 한 서두르겠다는 뜻을 밝혔다. 일본 재계 수장이 한일 재계 인사들 앞에서 한국의 가입을 강하게 기대한다며 요구하자 김정관 산업통상부 장관은 "국내 절차를 마무리하는 대로 빠른 시일 내에 신청하겠다"고 답했다.
한국경제인협회(한경협)와 일본경제단체연합회(경단련)는 23일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 '제33회 한일재계회의'를 개최했다. 이날 회의에는 류진 한경협 회장과 츠츠이 요시노부 경단련 회장, 김 장관을 비롯해 조현준 효성 회장, 김윤 삼양홀딩스 회장, 진옥동 신한금융지주 회장 등 양국 경제인 20여 명이 참석했다. 당초 참석이 예상됐던 신동빈 롯데그룹 회장은 전날 만찬에 참석한 뒤 이날 회의는 불참했다.
◆ 韓·日 재계 수장, 입을 모아 "韓, CPTPP 가입, 양국 협력에 중요"
양국 재계 수장은 개회사에서 나란히 한국의 CPTPP 가입을 거론했다. 류 회장은 현재의 경제 상황에 대해 "역사상 유례가 없는 격변기"로 진단하면서 "지난 60년이 주로 현해탄을 왕래하는 시기였다면 앞으로의 60년은 수평선 너머를 함께 바라보는 새로운 협력의 시간이 되기를 바란다"고 말했다.
류 회장은 국제 규범 협력과 경제안보 공조 강화를 첫 번째 협력 과제로 꼽으면서 "미국의 통상정책과 공급망 변화, 디지털 규제를 비롯한 공동 과제에 함께 대응해야 한다"며 "한국의 CPTPP 가입 논의에서도 양국 협력이 중요하다"고 말했다.
츠츠이 회장은 한발 더 나아가 한국의 CPTPP 가입 신청을 직접 요청했다. 그는 "일본도 한국도 국내 시장이 한정돼 있고 자원·에너지를 해외에서 조달할 수밖에 없는 것이 현실"이라며 "특정 국가나 지역에 과도하게 의존하는 것은 피해야 하지만 양국에는 안으로 움츠러든다는 선택지가 없다"고 했다.
이어 그는 "세계무역기구(WTO) 개혁을 뒷받침하는 동시에 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)과 CPTPP 등 다자간 경제연계협정의 심화와 확대가 필수적"이라며 한국의 가입 신청을 거듭 기대했다.
CPTPP는 일본이 사실상 주도하는 12개국 다자간 자유무역협정이다. 한국은 가입을 검토해 왔지만 농수산업계 반발 등으로 아직 신청하지 않았다.
한편 츠츠이 회장은 최근 한일 관계에 대해서도 "매우 양호하다"며 "올해 들어서도 다카이치 사나에 총리와 이재명 대통령이 각각 나라와 안동, 서로의 고향에서 셔틀외교를 펼쳤다"고 말했다. 첨단기술 연대도 주문했다. 그는 "AI와 반도체, 로봇 같은 첨단기술은 앞으로 국력을 좌우한다"며 "필요에 따라 미국을 포함한 제3국도 아우르면서 연구개발부터 사회 구현까지 폭넓게 연계해야 한다"고 강조했다.
◆ 김정관 장관, "CPTPP 가입, 빠른 시일 내 신청"
김 장관은 기조연설에서 츠츠이 회장의 CPTPP 가입 요청에 대해 "국내 절차가 마무리되고 가능하면 빠른 시일 내에 할 수 있도록 최대한 국내 여러 이해관계자들과 소통을 지속해 나갈 것"이라고 답했다. 이어 "제조업 비중이 큰 한국과 일본으로서는 원자재 수급과 수출길 확보 양쪽에서 모두 경고등이 켜진 상황"이라며 "한일은 같은 배를 타고 험한 강을 건너는 동주공제(同舟共濟)의 관계"라고 말했다.
이어 "한일 양국은 에너지·자원의 높은 해외 의존도, 유사한 산업 구조, 긴밀히 연결된 공급망을 고려할 때 위기 상황에서 서로 도움을 줄 수 있는 사실상 유일한 파트너"라며 "협력의 틀은 마련됐지만 이것만으로는 아직 부족하다"고 했다. 그는 "자원 분야에서는 파일럿 프로젝트부터 시작해 한일 정부가 먼저 구체적인 협력 사례를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
산업 협력의 축으로는 피지컬 AI를 제시했다. 김 장관은 "한국은 AI 반도체와 소프트웨어 역량을 갖추고 있고 일본은 탄탄한 제조 기반을 갖추고 있다"며 "이러한 장점을 결합한다면 피지컬 AI 분야에서 서로 윈윈하는 협력을 창출할 수 있을 것"이라고 말했다.
raul1649@newspim.com