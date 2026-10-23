[프로야구] 관중 13% 늘고 쓰레기는 24% 폭증...처리비도 45억원 증가

AI 핵심 요약beta
- 프로야구 9개 구장이 23일 지난해 일반폐기물 2931.7t을 배출했다
- 쓰레기 배출량은 2023년보다 2년 새 54.6% 증가했다
- 8개 구장의 청소·처리 비용은 지난해 45억1393만원으로 늘었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로야구가 1200만 관중 시대를 열었으나 야구장 쓰레기 배출량이 폭증하면서 몸살을 앓고 있다.
23일 국회 문화체육관광위원회 소속 진선미 더불어민주당 의원이 문화체육관광부와 기후에너지환경부로부터 제출받은 자료에 따르면, 지난해 전국 9개 프로야구장의 일반폐기물 배출량은 2931.7t으로 집계됐다. 이는 2024년(2357.87t) 대비 24.3% 증가한 수치다. 2023년(1895.9t)과 비교하면 불과 2년 사이에 54.6%나 늘어났다.
같은 기간 정규시즌 관중은 1088만7705명에서 1231만2519명으로 13.1% 증가했다. 쓰레기 배출량 증가율이 관중 증가율을 두 배 가까이 웃돈 셈이다.
구장별로는 LG 트윈스와 두산 베어스가 공동 사용하는 서울 잠실구장의 배출량이 가장 가파르게 늘었다. 잠실구장의 일반폐기물은 2023년 214.44t에서 지난해 497.94t으로 132.2% 폭증했다. 관중 1인당 배출량 역시 약 98.7g에서 167.5g으로 69.7% 증가했다.
지방 구장도 사정은 마찬가지다. 대구 삼성라이온즈파크는 2023년 218t에서 지난해 433t으로 98.6% 늘었고, 부산 사직구장 역시 254.87t에서 410.94t으로 61.2% 증가했다.
쓰레기 배출량이 늘면서 비용 부담도 커졌다. 대외비로 제출한 광주 기아챔피언스필드를 제외한 8개 구장의 청소 및 폐기물 처리 비용은 2023년 35억676만원에서 지난해 45억1393만원으로 28.7% 늘었다. 최근 3년간(2023~2025년) 누적 청소·처리 비용은 118억7314만원에 달한다.
psoq1337@newspim.com