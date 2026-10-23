기아, 글로벌 PBV 딜러 33명 한국 초청…전용 생산라인 공개

AI 핵심 요약beta
- 기아는 20일부터 22일까지 글로벌 딜러 33명을 한국에 초청했다
- 참가자들은 본사와 오토랜드 화성에서 미래 전략과 생산라인을 살폈다
- 기아는 PBV 사업 확대를 위해 글로벌 딜러 협력을 강화하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 기아가 글로벌 목적기반차량(PBV) 사업 확대를 위해 해외 주요 시장 딜러들을 한국으로 초청하고 생산시설과 미래 사업 전략을 공개했다.
기아는 지난 20일부터 22일까지 2박 3일간 '글로벌 기아 딜러 한국 초청 행사(Kia Discovery)'를 개최했다고 23일 밝혔다.
이번 행사에는 유럽과 캐나다, 아시아태평양, 아랍에미리트(UAE) 등 4개 권역 17개국에서 PBV를 판매하는 딜러 33명이 참석했다.
참가자들은 기아 본사에서 브랜드와 판매, 서비스 등 미래 사업 방향을 공유하고 오토랜드 화성을 방문해 PBV 생산라인과 자동화 설비를 살펴봤다. 평택 PBV 익스피리언스 센터(PXC)에서는 차량과 서비스 운영 사례를 체험했다.
기아는 2016년부터 해외 딜러 초청 프로그램을 정례화해 매년 두 차례 운영하고 있다. 지난 5월 열린 올해 첫 행사에는 글로벌 딜러 45명이 참가했으며, 행사 후 설문에서 브랜드 신뢰도는 5점 만점에 4.93점을 기록했다.
기아 관계자는 "글로벌 딜러들이 PBV 사업의 성장 가능성과 비전을 직접 확인하는 계기가 됐기를 바란다"며 "앞으로도 딜러들과의 협력을 강화해 나가겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com