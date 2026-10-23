핀다저축은행 초대 대표에 89년생 박연현 전 토스뱅크 부문장

AI 핵심 요약beta
- 핀다는 23일 박연현 전 토스뱅크 부문장을 대표로 선임했다
- 박 대표는 토스뱅크 초기 설립과 전략·신사업을 담당했다
- 핀다는 플랫폼과 저축은행 기능을 결합한 뱅킹을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 핀테크 기업 핀다는 '핀다저축은행'의 신임 대표이사로 박연현 전 토스뱅크 기업제품부문장을 선임했다고 23일 밝혔다.
1989년생인 박연현 신임 대표는 고려대 경영·통계학과를 졸업한 뒤 딜로이트컨설팅에서 금융 전략 컨설턴트 등을 거쳐 토스뱅크 초기 멤버로 합류해 은행 설립과 전략 개발, 신사업 추진 등을 담당했다.
토스뱅크에서 공동여신 스쿼드 프로젝트오너를 맡아 국내 최초 공동대출 상품인 '함께대출' 사업 기획·상품 설계·출시 등 전 과정을 주도했으며 전략개발팀장에 이어 최근까지 기업제품부문장으로 재직했다.
핀다는 박 신임 대표의 금융 상품 기획·개발 경험과 전략 수립 역량을 바탕으로 핀다의 플랫폼 경쟁력과 저축은행의 뱅킹 기능을 결합할 계획이다.
박연현 핀다저축은행 대표는 "금융 상품은 고객의 상황과 필요를 얼마나 정확하게 이해하느냐에 따라 경쟁력이 달라진다"며 "핀다가 축적해 온 데이터와 고객 이해도를 토대로 금융 소비자에게 실질적으로 필요한 상품을 설계하고, 데이터와 기술을 활용한 새로운 뱅킹 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.
romeok@newspim.com