아이씨에이치 "'아이폰 듀오' 흥행 수혜...4분기 공급물량 2배 이상 확대"

AI 핵심 요약beta
- 아이씨에이치는 23일 애플 폴더블폰 흥행으로 수혜가 예상된다고 밝혔다
- 아이폰 듀오용 PE폼 공급량은 4분기 계획보다 2배 이상 늘 전망이다
- 삼성전자에도 소재를 공급해 폴더블폰 시장 확대 수혜가 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단·복합소재 전문기업 아이씨에이치는 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' 출시와 초기 흥행으로 수혜가 예상된다고 23일 밝혔다. 특히 4분기 공급물량은 계획대비 2배 이상 증가할 전망이다.
아이씨에이치는 아이폰 듀오에 기기 내부 충격을 흡수하고 접힘부 내구성을 높이는 폴리에틸렌(PE)폼을 공급 중이다. 높은 품질 경쟁력과 수직계열화 공정 구축으로 수주에 성공했다.
회사에 따르면 아이폰 듀오는 정식 출시 후 초기 물량이 품절되는 등 판매가 호조를 보이고 있다. PE폼 공급 물량은 4분기에 월 20억원대에 이를 전망이다. 업계에서는 내년까지 애플 폴더블폰의 예상 출하량이 약 1400만 대에 이를 것으로 예상하고 있다.
아이씨에이치는 삼성전자 '갤럭시 Z8' 시리즈에도 완충용 폴리우레탄폼과 전자파 차단 가스켓을 공급하고 있다. 두 주요 제조사 모두에 핵심 소재를 공급하면서 폴더블폰 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다.
아이씨에이치 관계자는 "애플의 첫 폴더블폰이 시장에서 기대 이상의 반응을 얻으며 공급 물량이 빠르게 늘고 있다"며 "폴더블폰 주요 제조사 두 곳 모두에 핵심 소재를 공급하고 있는 만큼 시장 확대에 따른 수혜가 예상된다"고 말했다.
nylee54@newspim.com