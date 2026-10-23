에스엠국일, ESS 장비 전문 기업 '대진기계' 인수 우선협상대상자 선정

AI 핵심 요약beta
- 에스엠국일은 23일 대진기계 인수 우선협상대상자로 선정됐다
- 에스엠국일은 ESS 배터리와 반도체 장비 사업 확대를 추진한다
- 대진기계는 LG에너지솔루션 등에 생산장비를 공급해 왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ESS용 배터리 생산장비 관련 매출 비중 약 70%
배터리 모듈·팩 조립 자동화 설비와 잉곳 성장기 생산
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SM그룹 계열 에스엠국일(구 국일제지)은 이차전지·반도체 생산장비 기업 대진기계 인수를 위한 우선협상대상자로 선정됐다고 23일 밝혔다. 회사는 대진기계 인수를 통해 에너지저장장치(ESS)용 배터리 생산장비와 반도체 제조장비 분야로 사업을 확대할 계획이다.
대진기계는 1980년 설립된 산업용 생산장비 기업이다. 이차전지 배터리 모듈·팩 조립 자동화 설비와 반도체 웨이퍼 제조공정에 쓰이는 잉곳(Ingot) 성장기 등을 생산하고 있다.
에스엠국일에 따르면 대진기계는 LG에너지솔루션에 ESS용 배터리 생산장비를 공급해 왔으며, 관련 매출이 전체 매출액의 약 70%를 차지한다. 배터리 모듈·팩 조립 자동화 설비는 여러 배터리 셀을 결합해 모듈과 팩으로 만드는 공정에 사용된다. 반도체 분야에서는 실리콘 단결정을 제조하는 잉곳 성장기 관련 기술을 보유하고 있다.
에스엠국일은 대진기계의 ESS용 배터리 생산장비 기술과 고객사 공급 경험을 활용해 이차전지 장비 사업 진출을 추진한다. 반도체 제조장비 분야에서도 사업 기회를 모색해 기존 특수지·자원개발 사업과 함께 사업구조를 다각화한다는 방침이다.
이번 인수 추진은 경영체제 개편 이후 진행 중인 사업 다각화 전략의 하나다. 에스엠국일은 최근 사명을 변경하고 경영체제를 개편했으며, 철광석 생산기업인 한덕철광산업과의 합병도 진행하고 있다.
에스엠국일 관계자는 "대진기계는 LG에너지솔루션을 비롯한 국내 주요 기업에 생산장비를 공급하며 이차전지 및 반도체 분야에서 기술력과 사업 경쟁력을 축적해 온 기업"이라며 "이번 인수 추진을 계기로 ESS용 배터리 생산장비 사업을 새로운 성장축으로 육성하고, 첨단산업 장비 분야로 사업을 확대해 기업가치를 제고해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com