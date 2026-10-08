에스엠국일, 전기차·내연기관 차량용 전선 피복지 사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 에스엠국일이 8일 사명 변경과 변경상장을 마쳤다.
- 200도 이상 견디는 전선 피복지로 전기차·내연차 시장을 노린다.
- 신규 고객 발굴과 합병으로 특수지 사업 확장에 나섰다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국일제지→에스엠국일 사명 변경 및 변경상장 완료
[서울=뉴스핌] 이나영 기자= SM그룹 계열 에스엠국일(구 국일제지)이 사명 변경과 변경상장을 완료하고 전기차와 내연기관 차량용 전선 피복지 사업을 본격화한다고 8일 밝혔다.
회사에 따르면 200℃ 이상의 고온을 견딜 수 있는 PET 기반 전선 피복지를 중심으로 자동차 분야 고기능성 특수지 시장을 공략할 계획이다. 기존 크라프트지는 약 100℃에서 수분이 빠져나가며 소재가 부서질 수 있지만, 에스엠국일 제품은 강도와 밀도, 질김 등 주요 물성에서 우수하다.
전선 피복지는 자동차 케이블의 피복 및 충진 용도로 사용되는 산업용 특수지다. 차량 내 케이블을 보호하는 피복재뿐 아니라 케이블 내부 공간을 채우고 구조를 유지하는 충진재 역할을 한다. 현재 전기차를 비롯해 일부 고급 차량과 내연기관 차량에 적용되고 있다.
에스엠국일은 자체 복합소재 공정기술과 후가공 기술을 적용해 제품 기능성을 높였다. 특수코팅을 통해 전선 탈피 공정에서 필요한 슬립성을 확보했으며, 오일과 수분에 대한 저항성도 부여했다.
회사는 2017년 첫 매출을 기록한 이후 자동차용 전선 피복지 사업을 지속해왔다. 기존 피복재에서 충진재로 적용 범위가 확대되고 차량 적용도 늘면서 공급량이 증가하는 추세다.
에스엠국일은 기존 거래처 공급 확대와 신규 고객사 발굴을 통해 사업을 확대할 방침이다. 반도체 캐리어지와 철강 표면 보호용 스틸가드지 등 산업별 맞춤형 특수지 제품군을 확대해온 데 이어 자동차 분야에서도 적용처와 고객사를 넓혀 관련 매출을 확대할 계획이다. 회사는 한덕철광산업과의 합병을 통해 사업 포트폴리오를 확대하고 성장 기반을 마련한다는 방침이다.
에스엠국일 관계자는 "자동차용 전선 피복지는 고온의 제조공정과 다양한 사용환경을 견딜 수 있는 소재 및 가공 기술이 중요한 제품"이라며 "피복과 충진 용도를 비롯해 전기차와 내연기관 차량으로 적용 범위가 확대되고 있는 만큼 신규 고객사 발굴을 통해 자동차용 고기능성 특수지 사업을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
nylee54@newspim.com