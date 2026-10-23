이마트, 캠핑용품 최대 30% 할인…전기요는 반값

AI 핵심 요약beta
- 이마트는 23일 캠핑용품·가전제품 할인 행사를 시작했다.
- 그릴·화롯대·캠핑매트는 행사카드 결제 시 최대 30% 할인했다.
- 전기요·가습기·청소기 등 가전제품도 특가로 판매했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이마트가 가을 나들이와 겨울 준비에 필요한 캠핑용품·가전제품 할인에 나선다. 야외 활동에 쓰이는 그릴과 캠핑매트부터 추위에 대비한 전기요까지 계절 수요에 맞춰 구매 혜택을 마련했다.
이마트는 캠핑·피크닉용품 행사 '떠나요! 필수템'을 오는 29일까지, '가전 특가' 행사를 오는 25일까지 각각 진행한다고 23일 밝혔다.
그릴과 화롯대 전 품목은 행사카드 결제 시 30% 할인되고, 튜맨 캠핑매트도 같은 조건에서 30% 할인된다. 이마트 직소싱 브랜드 '시티 피크닉' 캠핑용품 전 품목은 행사카드 결제 시 20% 할인된다. 시티 피크닉은 접이식 테이블과 4륜 폴딩카트 등을 판매한다.
가전제품 할인은 행사의 경우 신일 카본 TP 전기요 싱글·더블은 신세계포인트 적립 시 각각 3만9950원, 4만2450원에 판매되며, 신일 가열식 가습기는 5만9000원에 구매할 수 있다.
생활가전으로는 자동 먼지 비움 스테이션과 최대 60분 사용 가능한 배터리를 갖춘 마이디어 스테이션 청소기를 18만9000원에 판매한다. 필립스 진공흡착 스팀다리미는 신세계포인트 적립 시 17만9000원에 구매 가능하다.
디지털가전으로는 로지텍 인체공학 마우스 LIFT가 행사카드 결제 시 6만2900원에 판매되며, 브리츠 블루투스 스피커 전 품목은 20% 할인된다. 행사카드는 삼성·KB국민·신한·NH농협·롯데 카드가 해당된다.
nrd@newspim.com