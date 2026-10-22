투어스, 신보 '투 어스' 팝업 개최…타이틀곡 속 공간 재현

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 신보 '투 어스(TO US)'의 메시지를 오감으로 경험할 수 있는 팝업을 열고 컴백 열기를 이어간다.

22일 하이브 뮤직그룹 레이블 플레디스 엔터테인먼트에 따르면 투어스의 싱글 2집 '투 어스' 발매를 기념한 팝업 '투어스 2nd 싱글 앨범 '투 어스' 팝업'이 내달 2일부터 7일까지 서울 용산구에 있는 하이브 사옥 1층에서 열린다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스 팝업 포스터. [사진=플레디스] 2026.10.22 moonddo00@newspim.com

팝업은 '자신을 솔직하게 마주하고 앞으로 나아가겠다'는 신보의 메시지에 몰입할 수 있는 공간으로 꾸며진다. 미디어 존과 머치 존에는 타이틀곡 뮤직비디오 속 장면을 재현한 세트가 마련된다. 트레일러와 뮤직비디오를 상영하는 대형 미디어월, 신보 음원과 멤버들의 목소리를 들을 수 있는 청음 존도 조성된다.

'투 어스'를 일상에서 경험할 수 있는 머치도 선보인다. 포토 카드 파우치, 이어폰 파츠, 'B-FILE' 포토 세트뿐 아니라 패션 브랜드와 협업한 집업 후디, 긴소매 티셔츠, 비니 등 실용적인 물품도 준비된다.

팀명과 발음이 동일한 '투 어스'는 '투어스 그 자체'를 의미한다. 여섯 멤버는 이번 싱글에서 시행착오와 망설임까지 꾸밈없이 담아 동시대를 살아가는 '우리'에게 용기와 위로를 전한다. 가장 투어스다운 이야기로 또래의 공감을 끌어내며 '청춘 아이콘'으로서 존재감을 더 키울 것으로 기대된다.

투어스는 프로모션 콘텐츠를 공개하며 컴백 기대감을 높이고 있다. 내일(23일) 트랙리스트, 26일 하이라이트 메들리, 28일과 30일 오피셜 티저 1,2편이 순차적으로 게재된다. 대망의 신보와 타이틀곡 뮤직비디오는 11월 2일 오후 6시 베일을 벗는다.

한편 투어스는 오는 24일 가오슝 아레나에서 첫 아시아 투어 '2026 투어스 투어 '24/7:포:유(FOR:YOU)''의 피날레를 장식한다. 멤버들은 8개 도시에서 총 15회에 걸쳐 글로벌 42(팬덤명)와 추억을 쌓으며 국내외 영향력을 더욱 확장했다.

moonddo00@newspim.com