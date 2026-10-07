투어스, 11월 2일 싱글 2집 '투 어스' 발매…6개월 만의 컴백

AI 핵심 요약beta
- 투어스가 11월 2일 싱글 2집을 낸다
- 전작 밀리언셀러 뒤 6개월 만의 컴백이다
- 신보에는 멤버들 진솔한 이야기와 위로를 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 투어스가 오는 11월 2일 싱글 2집 '투 어스(TO US)'로 돌아온다. 전작으로 '밀리언셀러'를 달성한 뒤 약 6개월 만의 컴백 소식에 국내외 팬들의 기대가 모인다.
팀명과 발음이 동일한 새 싱글 '투 어스'에는 지금 투어스가 전하고 싶은 솔직한 이야기가 담긴다. 여섯 멤버는 다양한 감정과 고민을 꺼내 보이며 같은 시대를 살아가는 이들에게 용기와 위로를 전할 예정이다.
같은 날 투어스 공식 유튜브 채널에 게재된 '투어스 비잉 투게더 : 투 어스 (Being Together : TO US)'는 이들의 정제되지 않은 진심을 비춘다. 무대에 오르기 전 멤버들과 나눈 인터뷰를 거친 질감의 화면으로 풀어낸 영상이다.
투어스는 승부욕이 불타오르는 순간을 묻자 "내가 가지고 있지 못한 걸 남이 가지고 있다는 것을 알았을 때"라고 답하고, 가장 의존하는 존재로 "가장 가까이서 응원해주는 42(팬덤명)", "나 자신을 믿으려고 노력한다. 아직 어렵긴 하다"라며 속마음을 털어놓는다.
또한 투어스는 함께 무대로 뛰어든 멤버들의 모습에 대해 "내가 알지 못하는 표정이면 좋겠다. 행복한 표정 그 이상일 것"이라고 말한다. 영상 말미에는 투어스가 환한 조명 아래로 온몸을 내던지는 장면이 펼쳐지며 신보를 통해 보여줄 이들의 새로운 도약과 에너지에 대한 기대감을 고조시켰다.
올 한 해 투어스의 성장세는 눈부셨다. 미니 4집 타이틀곡 '오버드라이브(OVERDRIVE)'로 '앙탈 챌린지' 열풍을 이끌었고, 미니 5집 '노 트래지디(NO TRAGEDY)'는 발매 나흘 만에 '밀리언셀러'에 올랐다. 멤버들은 8개 도시 총 15회 규모의 첫 아시아 투어 '24/7:포: 유(FOR:YOU)'와 각종 페스티벌 무대를 누비며 해외 활동의 폭도 넓혔다. 청춘을 상징하는 건강하고 밝은 에너지로 사랑받은 이들이 오는 연말을 어떤 노래로 장식할지 관심이 집중된다.
소속사 플레디스 엔터테인먼트는 "2026년 쉼 없이 달려오며 한층 단단해진 투어스의 진솔한 이야기를 만나볼 수 있는 신보"라며 "여섯 멤버가 쌓아온 경험과 성장이 이번 싱글에 어떻게 녹아들었는지 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.
moonddo00@newspim.com