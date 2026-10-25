전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.25 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
산업 중기·벤처

속보

더보기

[르포] 흙향 머금은 제주 8만 평 초지…′아침미소목장′의 특별한 하루

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이성철 아침미소목장 대표가 21일 목장 운영 철학과 성장 비결을 설명했다.
  • 목장은 위기 속 체험형 6차 산업으로 전환해 프리미엄 유제품을 개발했다.
  • 동물복지와 무료 개방을 실천하며 해외 11개국 수출과 100년 목장을 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

구수한 향수 속 반기는 50년 목장 역사
피땀으로 빚은 집념의 프리미엄 유제품
생명존중 철학이 일군 나눔의 쉼터
부자(父子)가 함께 그리는 세계화의 꿈

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = "시골 출신인 내게 논밭길을 걸으며 맡았던 소똥 냄새는 고향의 기억을 불러오는 정겨운 향수다."

지난 21일 제주시 한라산 자락의 산록도로를 따라 올라 아침미소목장에 들어서자, 흙내음과 축사 특유의 구수한 냄새가 바람을 타고 코끝을 스쳤다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 이성철 아침미소목장 대표가 초지를 가리키며 목장 운영에 대해 설명하고 있다. 2026.10.22 stpoemseok@newspim.com

곧이어 마주한 이성철 아침미소목장 대표의 모습은 그 구수한 향수만큼이나 정겹고 선해 보였다. 이성철 대표는 지난 1975년 부친이었던 고(故) 이창숙 선대 회장이 터를 잡았던 목장을 이어받아, 연간 35만 명 이상의 발길이 이어지는 명소이자 대한민국 대표 6차 산업의 모범 사례로 성장시킨 장본인이다.

숱한 풍파 속에서도 창업주의 신념을 굳건히 지켜내며 8만 평의 드넓은 목장을 성공적으로 확장해 온 비결을 이성철 대표에게 직접 물어봤다.

◆ 폐업 위기 딛고 자격증·연구 집념…피땀으로 빚어낸 프리미엄 유제품

이성철 대표는 위기를 기회로 여긴 것이 아침미소목장이 지금까지 올 수 있었던 힘이 됐다고 설명했다. 특히 1997년 IMF 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기는 목장의 존립 자체를 흔들었던 치명적인 시련이었다고 얘기할 때는, 당시의 고뇌가 스치는 듯 수심이 비치기도 했다.

이성철 대표는 한 달에 수백만 원씩 적자가 누적되며 목장을 매각하려 고뇌하던 나날도 있었다고 돌아봤다. 그러나 이 대표는 포기하는 대신 "위기는 위험과 기회가 공존하는 단어"라는 사실을 떠올리며 1차 산업에만 매달리던 구조를 체험 목장으로 과감히 개혁했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 아침미소목장에서 직접 연구·개발해 선보인 '우유랑그드샤'와 '우유샌드'2026.10.22 stpoemseok@newspim.com

이어 "아버님에게 물려받은 직후 시작하려고 했던 게 관광 목장이었다"며 "그 얘기가 나올 때만 해도 대한민국에 관광 목적의 목장은 딱 한 군데뿐이었는데, 제가 추진하려던 구상을 그쪽에서 먼저 실행에 옮겼었다"고 당시를 회고했다.

그러면서 "하지만 결과적으로 관광 사업이 잘되지 않았고, 오히려 그게 제게는 커다란 전환의 계기가 됐다"며 "관광 목장을 고집하지 않고 체험 목장으로 방향을 틀었다. 체험 목장으로 돌아선 덕분에 존폐 위기 속에서 기회를 얻었고, 6차 산업으로 재도약하는 결정적 계기가 돼 사업에 대한 자신감도 얻게 됐다"고 강조했다.

이와 함께 6차 산업 기업으로 완전히 발돋움하기 위한 각고의 노력도 강조했다. 6차 산업은 1차 생산에 가공(2차)과 체험·관광(3차)까지 결합한 것이기 때문에 농가 입장에서 진입 장벽이 매우 높은 도전으로 꼽힌다.

사업의 전문성을 높이기 위해 부인인 양혜숙 공동대표와 함께 유가공사 자격증을 직접 취득한 것은 물론, 대형 식품기업들과의 협업 과정에서 혹독한 위생 교육과 까다로운 품질 기준을 몸으로 부딪치며 체득했다.

이러한 수십 년간의 집념과 연구는 목장에서 직접 시식한 다양한 유제품에서 완벽하게 증명됐다. 바삭한 쿠키 사이에 풍부한 크림이 들어간 랑그드샤는 고소함의 진수를 보여주었고, 묵직하면서도 크리미한 카이막과 깊은 향을 품은 라떼는 감탄을 자아냈다.

특히 인위적인 당분을 첨가하지 않은 플레인 요구르트는 혀 끝에 감도는 원유 본연의 고소함과 상큼한 풍미가 일품이었다. "맛을 본 손님들이 설탕을 탔냐고 물어볼 정도"라며 자부심을 내비친 이 대표의 말처럼, 시중의 가공 유제품과는 차원이 다른 진하면서도 자극적이지 않은 정직하고 건강한 맛이 감동을 선사했다.

◆ "젖소가 행복해야 진짜 우유"…생명존중과 나눔으로 가꾼 8만 평 초지

맛있는 유제품을 맛본 뒤 이어진 본격적인 목장 탐방은 아침미소목장만의 남다른 생명존중 행보를 실감케 했다. 필자가 방문했던 당시에는 푸른 초지 위에 방목된 젖소의 모습을 직접 볼 수 없었는데, 이는 젖소들의 컨디션과 스트레스, 기후 조건 등을 세심하게 고려해 안쪽 축사에서 휴식을 취하게 한 목장 측의 배려 때문이었다.

"젖소가 행복해야 진짜 좋은 우유가 나온다"는 슬로건 아래, 아침미소목장은 국내 유일의 '자유방목 동물복지 인증' 젖소 목장이라는 타이틀을 지켜가고 있다. 수입 건초 대신 직접 재배한 유기농 풀을 먹이며 저탄소 친환경 사육을 고집하는 모습에서 미생물 하나, 소 한 마리를 대하는 진심 어린 태도가 느껴졌다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 방문객과 아이들에게 무료로 전면 개방된 아침미소목장 체험 공간에서 양과 거위들이 노닐고 있다. 2026.10.22 stpoemseok@newspim.com

약 8만 평에 달하는 이 넓고 아름다운 초지 공간을 별도의 입장료 없이 누구에게나 전면 무료로 개방하고 있다는 점도 놀라웠다. 제주 지역 사회와 찾아오는 방문객들에게 부담 없는 쉼터를 제공하겠다는 이성철 대표의 나눔 철학 덕분에, 주말이면 수많은 가족 단위 방문객들이 찾아와 자연을 즐긴다.

초지 한쪽에는 아기자기하게 조성된 공간에서 양과 거위 같은 동물들이 여유롭게 노닐고 있어, 아이들에게 생생한 교감과 잊지 못할 생태 교육의 기회를 선사하고 있었다. 입장료 수익에 연연하기보다 사람이 모이고 행복을 얻어가는 공간으로 목장을 가꾸어낸 혜안이 빛나는 대목이었다.

◆ 100년 목장을 향한 부자(父子)의 청사진…가업을 넘어 글로벌 브랜드로

이성철 대표는 경찰관으로 근무하다 귀농한 차남 이원신 총괄이사와 함께 목장을 경영하며, 단순히 가업을 이어받는 차원을 넘어 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업형 농업으로의 도약을 차근차근 준비하고 있다.

최근에는 목장의 원유와 수제 가공 기술을 바탕으로 한 고급 카페 브랜드 '틴크레스트(TINCREST)'를 론칭하고 프랜차이즈 사업으로의 외연 확장을 적극 타진 중이다.

1975년 제주 언덕길의 자그마한 축사에서 출발했던 아침미소목장은 이제 홍콩 등 해외 11개국으로 유제품을 수출하고, 전국 유통망과 편의점에서도 사랑받는 제주의 대표 브랜드가 됐다.

"우리는 내년이 아니라 100년 뒤를 바라보며 매일 아침을 준비한다"는 이성철 대표의 말처럼, 땀방울로 일궈낸 정직한 노동과 철학은 대한민국 농업이 나아갈 지속 가능한 길을 제시하고 있다.

stpoemseok@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김정은, 1년만에 중국 방문 [서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 김정은 북한 국무위원장이 24일 중국을 전격 방문했다. 통일부에 따르면 김 위원장은 이날 신압록강대교를 거쳐 중국 랴오닝성 단둥에 도착한 것으로 전해졌다. 김정은 북한 국무위원장 [사진=북한매체 종합] 김 위원장은 이날 오전 평양에서 열차를 이용해 신의주를 방문한 후, 신의주에서 신압록강대교를 이용해 단둥으로 이동한 것으로 알려졌다. 신압록강대교는 북중 최대 교역 거점인 단둥과 평안북도 신의주를 잇는 왕복 4차로 교량이다. 지난 15일 공식 개통된 바 있다. 앞서 일본 교도통신은 외교 소식통을 인용해 단둥의 일부 지역에서 엄격하게 교통을 통제했고 북한 고위급 인사 방문과 관련된 조치라는 관측이 나온다고 보도했다. 김 위원장의 이번 방중은 지난해 9월 중국 전승절 80주년 열병식 참석을 위해 베이징을 방문한 지 약 1년 만에 이루어진 전격적인 행보다. 오는 25일은 한국전쟁 당시 중국이 북한에 지원군을 보내 참전한 지 76주년이 되는 날이다. 이를 기념해 김 위원장이 중국에 방문하는 것으로 분석된다. 시진핑 중국 국가주석과 정상회담이 성사되면 지난 6월 시 주석의 평양 방문 이후 4개월 만의 북·중 정상 회동이 된다. yuniya@newspim.com 2026-10-24 15:57
사진
오세훈, '이태원 참사 4주기 추모대회' 참석 [서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시는 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울광장에서 열린 '10·29 이태원 참사 4주기 시민추모대회'에 참석해 참사 희생자들을 추모했다고 밝혔다. 이날 추모대회는 오는 29일 참사 4주기를 앞두고 진행됐다. 서울시와 행정안전부, 10·29 이태원참사 유가족협의회, 시민대책회의가 공동으로 주최·주관했다. 국무총리와 오세훈 서울시장, 정당 대표, 유가족, 시민 등 2000여 명이 참석했다. [서울=뉴스핌] 김규빈 기자 = 오세훈 서울시장이 24일 오후 서울 중구 서울광장에서 열린 10·29 이태원 참사 4주기 시민 추모대회에서 묵념을 하고 있다. 왼2026.10.24 starbean@newspim.com 추모행사는 오후 1시 이태원역 일대에서 열린 '추모기도회'로 시작됐다. 이태원역에서 서울광장까지 이어지는 시민 추모행진과 희생자 호명식, 묵념, 유가족 인사, 추모공연 등 순서로 진행됐다. 서울광장에서 열린 본행사에서는 희생자들을 기억하는 추모 영상을 상영했다. 또 외국인 희생자 유가족 인사, 시민대책회의 선언문 낭독, 합창 및 추모 퍼포먼스 등이 이어졌다. blue99@newspim.com 2026-10-24 23:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동