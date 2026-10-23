[2026 뉴스핌 주거대상] 대우건설 '시화MTV 푸르지오 디오션', 주거공간디자인상 수상

AI 핵심 요약beta
- 대우건설은 22일 시화MTV 푸르지오 디오션으로 주거공간디자인상을 수상했다
- 단지는 복층 구조와 테라스를 갖춘 오피스텔 584실 등을 조성했다
- 펫파크와 커뮤니티 시설, 해양 레저 인프라를 단지 강점으로 내세웠다
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위드랜드 협업 반려동물 특화 공간
[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 대우건설의 복합단지 '시화MTV 푸르지오 디오션'이 뉴스핌 주최 '2026 대한민국 주거복지·공간혁신 대상'에서 주거공간디자인상을 수상했다.
경기도 시흥시 정왕동 2715번지(시화MTV 주상복합 1블록) 거북섬 일대에 들어선 시화MTV 푸르지오 디오션은 지하 2층~지상 최고 35층, 8개 동 규모로, 아파트 전용면적 78~100㎡ 400가구와 오피스텔 전용 53~119㎡ 584실, 상업·근린생활시설로 구성된다.
이 단지의 공간 설계 특징은 오피스텔에 집중돼 있다. 펜트하우스를 제외한 전 실에 층간 높이 4.5m의 듀플렉스(복층) 구조를 적용해 다락 공간을 확보했고, 전 실에 테라스를 설치했다. 시행 측은 전 실에서 바다 조망이 가능하도록 동 배치와 평면을 설계했다고 설명했다. 오피스텔 동은 31층이지만 층고가 높아 건물 높이로는 거북섬 내 최고 수준이라는 평가가 나온다.
반려동물 양육 가구를 겨냥한 설계도 특징이다. 펫 서비스 전문기업 위드랜드와 협업해 단지 내에 펫파크와 펫케어 시설을 두고, 계약자에게 위드랜드 멤버십을 5년간 제공하는 조건을 내걸었다. 커뮤니티 시설로는 피트니스, 사우나, GX룸, 베이커리 카페, 푸드 라운지, 키즈 영어카페 등이 계획됐으며, 풀무원 푸드앤컬처와 협업한 식음 서비스와 컨시어지 서비스도 두드러진다.
단지가 자리한 거북섬에는 국내 최대 규모 인공서핑장 웨이브파크와 마리나항, 아쿠아펫랜드, 해양생태과학관 등 해양 레저 시설이 모여 있다. 교통은 서해선·4호선·수인분당선 정왕역을 이용할 수 있고, 월곶~판교선이 추진 중이다.
dosong@newspim.com