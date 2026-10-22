[컨콜] LG디스플레이 "'플립' 조기 양산 경쟁력 확보…올해 투자 2조원대 초반"

AI 핵심 요약beta
- 김성현 LG디스플레이 CFO가 22일 FLIPP를 미래 성장동력으로 육성하겠다고 밝혔다
- FLIPP 양산 경쟁력을 조기에 확보하고 기존 OLED 신기술 투자를 지속하기로 했다
- 올해 설비투자는 2조원대 초반으로 예상하며 신규 투자는 시장 상황을 보고 결정한다
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신규 투자 신중히 결정…기존 OLED 신기술 투자는 계획대로
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 김성현 LG디스플레이 최고재무책임자(CFO) 부사장이 차세대 유기발광다이오드(OLED) 기술인 '플립(FLIPP)'을 미래 성장동력으로 육성하고 조기에 양산 경쟁력을 확보하겠다는 계획을 밝혔다. 올해 설비투자 규모는 2조원대 초반으로 예상하면서도 기존 OLED 신기술 투자는 계획대로 추진하겠다는 방침이다.
김 부사장은 22일 열린 2026년 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 최근 개발에 성공한 FLIPP에 대해 "그동안 축적해 온 OLED 기술과 경험이 응축된 기술로, OLED의 가능성과 기술 리더십을 더욱 확장할 수 있는 차세대 기술"이라고 평가했다.
FLIPP는 LG디스플레이가 개발한 차세대 OLED 패터닝 기술이다. 김 부사장은 FLIPP와 같은 신기술 개발을 통해 미래 성장동력을 확보하는 동시에 양산 경쟁력을 조기에 갖추기 위한 준비도 체계적으로 진행하고 있다고 설명했다.
올해 설비투자 규모에 대해서도 구체적인 전망을 제시했다. 김 부사장은 "올해 CAPEX(설비투자)는 약 2조원대 초반으로 예상한다"며 기존 OLED 신기술 관련 투자는 계획대로 집행하고 적기에 양산을 시작할 수 있도록 준비하겠다고 밝혔다.
다만 신규 투자에는 신중한 입장을 유지했다. 시장 수요에 대한 가시성과 고객사와의 긴밀한 협의를 바탕으로 투자 필요성을 검토하고, 시장 및 투자 환경을 충분히 살핀 뒤 적절한 시점에 투자 여부를 결정한다는 방침이다.
mkyo@newspim.com