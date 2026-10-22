홈플러스 익스프레스, '맛있쇼 푸드페스타' 앵콜 실시…장바구니 100원딜 제공

AI 핵심 요약beta
- 홈플러스 익스프레스는 22일부터 다음달 4일까지 푸드페스타 앵콜 행사를 진행했다
- 신규 멤버십 가입 후 1만원 이상 구매하면 장바구니를 100원에 판매했다
- 신선식품과 가공식품을 할인하고 3만원 이상 구매 고객에게 쿠폰을 증정했다
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신선식품·가공식품 할인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 홈플러스 익스프레스는 신선식품과 가공식품을 할인 판매하고 신규 멤버십 회원에게 장바구니 구매 혜택을 제공하는 '맛있쇼 푸드페스타' 앵콜 행사를 22일부터 다음달 4일까지 진행한다고 밝혔다.
행사 기간 멤버십에 새로 가입하고 1만원 이상 구매한 고객은 신상품 장바구니를 100원에 살 수 있다. 이 혜택은 다음달 8일까지 사용할 수 있다.
오는 28일까지 3만원 이상 결제한 고객에게는 3000원 할인쿠폰을 증정한다. 쿠폰은 오는 29일부터 다음달 8일까지 3만원 이상 구매할 때 쓸 수 있다.
오는 28일까지 감홍사과(3~7입·봉)는 1만3900원, 샤인머스캣(1.5kg)은 9990원, 국내산 생굴(200g)은 5990원에 판매한다. 국내산 돼지 삼겹살·목심 구이용(600g·팩)은 오는 25일까지 1만7900원이다.
멤버십 회원에게는 영해 시금치와 오이(5입), 봄동을 각각 2990원에 판매한다. 두부 8종과 치즈 13종, 떠먹는 요거트 약 22종은 1+1 행사로 선보인다.
스낵 6종은 3개 구매 시 4990원이며 칸타타·이디야 커피 7종은 2개 구매 시 50% 할인한다. 멤버십 회원에게는 삼진 풍성한 모듬어묵(924g)을 50% 할인한 7990원에 판매한다.
이번 행사는 지난 16~17일 전북 익산 하림퍼스트키친에서 열린 'NS푸드페스타 2026 익산'의 후속 행사다. 홈플러스 익스프레스는 당시 행사 부스에서 사과 1.6톤과 샤인머스캣 0.6톤을 모두 판매했다고 설명했다.
NS푸드페스타 2026 익산에는 이틀간 2만4300여 명이 방문했다. 홈플러스 익스프레스는 행사장에서 판매한 신선식품을 일상 장보기 행사로 이어간다는 계획이다.
kji01@newspim.com