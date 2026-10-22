손화정 인천 영종구청장 선거법 위반 혐의 공소청 송치

AI 핵심 요약beta
- 손화정 영종구청장이 22일 선거법 위반 혐의로 송치됐다
- 손 구청장은 영종 거주 이력을 허위로 공표한 혐의를 받는다
- 경찰은 조세 포탈과 경력 부풀리기 의혹은 불송치했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =손화정 인천 영종구청장이 선거법 위반 혐의로 공소청에 넘겨졌다.
인천 영종경찰서는 공직선거법상 허위사실 공표 혐의로 손 구청장을 인천지방공소청에 송치했다고 22일 밝혔다.
손 구청장은 지난 6·3 지방선거를 앞두고 인천 영종 지역에 거주하지 않으면서 이전부터 거주한 것처럼 허위사실을 공표한 혐의를 받고 있다.
그가 선거관리위원회에 제출한 재산신고서에는 본인과 가족이 영종 지역에 부동산을 소유 또는 임차한 기록이 없는 것으로 파악됐다.
경찰은 손 구청장의 조세 포탈 의혹과 국회 보좌관 경력 부풀리기 의혹 등에 대해서는 증거 불충분 등을 이유로 불송치 결정했다.
앞서 영종지역 주민들은 지난 6월 중순 손 구청장 본인과 가족이 최근 5년간 소득세·재산세·종합부동산세 등을 납부한 실적이 없고 보좌관 경력을 부풀리기 한 의혹이 있다며 경찰에 고발장을 제출했다.
경찰은 수사를 거쳐 공직선거법 위반 혐의에 대해서만 송치했으며 나머지 부분에 대한 구체적인 내용을 밝힐 수 없다고 했다.
hjk01@newspim.com