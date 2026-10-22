네이버, 도로공사와 교통안전 데이터 공유…고속도로 사고 안내 강화

AI 핵심 요약beta
- 네이버는 22일 도로공사 등과 교통안전 협약을 체결했다
- 내비게이션 사고 추정정보를 도로공사가 CCTV로 검증해 공유한다
- 각 기관은 2차 사고 예방과 교통안전 데이터 표준화에 협력한다
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확인된 위험정보 운전자에게 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버가 한국도로공사와 협력해 고속도로 사고·돌발상황 정보를 운전자에게 신속하게 제공하는 체계를 구축한다.
네이버는 22일 강릉 컨벤션센터에서 한국도로공사, 카카오모빌리티, 티맵모빌리티 등과 '민·관 교통안전 데이터 공유 협의체 구성을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 네이버 등 내비게이션 운영사는 고속도로에서 사고가 발생한 것으로 추정되는 데이터를 한국도로공사에 제공한다. 도로공사는 CCTV를 통해 실제 사고 여부를 확인한 뒤 검증된 위험상황 정보를 내비게이션 운영사에 전달한다.
각 기관은 이 같은 정보 공유 체계를 통해 후속 차량의 충돌로 발생하는 2차 사고를 예방하고, 교통안전 데이터 표준화와 관련 서비스 확대에도 협력할 계획이다.
네이버는 네이버지도 이용자 제보 기능과 도로공사의 교통정보 시스템을 연계하는 방안도 검토한다. 이를 통해 사고·통제·공사 등 고속도로 위험 정보를 더욱 정확하고 신속하게 안내한다는 방침이다.
정경화 네이버지도 리더는 "이번 협약을 통해 고속도로 위험상황 정보를 이용자에게 더욱 정확하고 신속하게 전달하며 서비스 고도화에 힘쓰겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com