현대百 신촌점, K뷰티 80여 브랜드 선보여…12월 15일까지

AI 핵심 요약beta
- 현대백화점은 22일 신촌점에서 K뷰티 페스타를 시작했다
- 80여 개 브랜드가 12월 15일까지 스킨케어 등을 선보인다
- AI 진단과 스탬프 투어, 럭키드로우도 무료로 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 현대백화점은 신촌점에서 80여 개 K뷰티 브랜드가 참여하는 '뷰티페스타'를 진행한다고 22일 밝혔다.
행사는 신촌점 유플렉스관 5층에서 12월 15일까지 열린다. 현대백화점의 뷰티 편집숍 비클린과 한국중소벤처기업유통원이 국내 K뷰티 브랜드를 소개하기 위해 협업했다.
빈느, 이드르르, 루벨, 오키뷰티, 로리카 등이 참여해 스킨케어·더마·헤어·바디·메이크업 상품을 선보인다.
대표 상품은 프롬더스킨 글루타치온 클렌징폼과 더셀랩 젤리 클렌저가 각각 9900원, 닥터오아시스랩 부스팅 스킨이 9800원이다. 유지 비타바이움 베리어 크림은 9900원이다.
행사장에서는 인공지능(AI)을 활용한 피부·두피·퍼스널 컬러 진단을 무료로 받을 수 있다.
고객 참여 행사로 스탬프 투어와 럭키드로우도 진행한다.
kji01@newspim.com