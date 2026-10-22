강미애 세종교육감, 교육현장 소통…초·중 통합학교 활동 점검

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산울중 찾아 운동장 정비·모듈러 교실 증축 등 현안 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 강미애 세종시교육감이 20번째 학교 현장 방문지로 산울중학교를 찾아 교육활동을 살피고 운동장 정비와 교실 증축 등 교육환경 개선 현안을 점검했다.

22일 시교육청에 따르면 강 교육감은 이날 산울중을 방문해 학교 운영 현황과 교육활동을 확인하고 학교 구성원들과 학생 중심의 교육환경 조성 및 지원 방안을 논의했다.

강미애 세종시교육감이 22일 산울중을 방문해 학생 중심 교육환경 조성 및 지원 방안을 논의했다. [사진=세종시교육청] 2026.10.22 vincent977@newspim.com

이번 방문은 초·중 통합운영학교의 교육과정 운영과 교육활동을 살펴보고 학교 현장의 어려움을 청취해 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

산울중은 초등학교와 중학교가 함께 운영되는 특성을 살려 교육과정 연계성을 높이고 학생들의 배움과 성장을 지원하고 있다.

특히 학교도서관을 중심으로 독서·인문교육과 교육과정 연계 독서수업을 운영하며 학생들의 디지털 문해력과 인문학적 소양, 자기주도적 학습 역량을 기르는 데 힘쓰고 있다.

이날 강 교육감은 학교 교육활동과 운영 현황을 살펴보고 학교 구성원들과 교육 현장의 애로사항 및 개선 방향을 논의했다.

또한 학생들이 안전하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있도록 교육환경 개선 현황을 공유하고 초·중 통합운영학교의 발전 방향을 모색했다.

이 자리에서 최병호 교장은 "개교 이후 2년간 교실 부족과 운동장 잡석 문제로 학생들의 교육활동에 어려움이 있었지만 교육청과 지속적으로 소통하면서 현안이 해결되고 있다"며 "운동장 정비와 모듈러 교실 증축이 추진되면서 학교 구성원들의 오랜 고민도 해소되고 있다"고 말했다.

강 교육감은 "학교도서관을 중심으로 한 독서·인문교육과 교육과정 연계 독서수업이 인상 깊었다"며 "학교 현장의 어려움을 직접 듣고 함께 해결 방안을 찾아가는 것이 중요하다"고 말했다.

강 교육감은 "학교 현장의 어려움을 직접 듣고 함께 해결 방안을 찾아가는 것이 중요하다"며 "초·중 통합운영학교의 특성과 어려움을 함께 고민하고 학생들의 배움과 성장을 뒷받침할 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 지원하겠다"고 밝혔다.

vincent977@newspim.com