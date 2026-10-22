유니버설 스튜디오 재팬, 2027년 '명탐정 코난 월드' 개최

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2월 10일부터 6월 30일까지 운영…리얼 탈출 게임 등 3개 어트랙션 구성

'명탐정 코난 라이브 레스토랑' 새롭게 단장…작품 속 추리 체험 구현

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 유니버설 스튜디오 재팬이 2027년 '유니버설 쿨 재팬' 프로그램의 일환으로 '명탐정 코난 월드'를 개최한다. 행사는 2027년 2월 10일부터 6월 30일까지 운영된다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬]

이번 '명탐정 코난 월드'는 '명탐정 코난'의 세계관을 활용한 체험형 프로그램으로, 3개의 어트랙션으로 구성된다. 방문객들은 작품 속 캐릭터와 함께 사건을 추적하는 과정을 경험할 수 있다.

프로그램은 '명탐정 코난 더 이스케이프', '명탐정 코난 라이브 레스토랑', '명탐정 코난×스토리 라이드'로 나뉜다. 이 프로그램들은 리얼 탈출 게임, 엔터테인먼트 레스토랑, 스토리 라이드 형태로 운영된다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬]

스테이지 18에서 진행되는 '명탐정 코난 더 이스케이프'는 참가자가 사건 해결 과정에 참여하는 리얼 탈출 게임이다. '에도가와 코난'과 함께 단서를 추적하며 긴장감과 현장감을 제공한다.

'명탐정 코난 라이브 레스토랑'은 피콕 시어터에서 열린다. 식사와 엔터테인먼트를 결합한 체험을 제공하며, 티켓 가격은 성인(12세 이상) 7,000~8,400엔, 어린이(4~11세) 2,600~3,200엔이다. 가격은 방문 일자에 따라 변동되며, 스튜디오 패스는 별도다.

할리우드 드림 더 라이드에서는 '명탐정 코난×스토리 라이드'가 운영된다. 이 프로그램은 작품의 이야기를 놀이기구와 결합한 형태로, 구체적인 내용은 추후 공개될 예정이다. 각 어트랙션의 상세 정보와 티켓 판매 일정은 공식 웹사이트를 통해 발표된다. 운영 기간은 시설 점검 등에 따라 변경될 수 있다.

[이미지=유니버설 스튜디오 재팬]

유니버설 스튜디오 재팬은 2017년부터 '명탐정 코난 월드'를 개최해왔다. 매년 새로운 어트랙션, 레스토랑, 푸드, 굿즈 등을 선보이며 '에도가와 코난' 등 주요 캐릭터와 함께 진실을 추적하는 체험을 제공하고 있다.

'명탐정 코난'은 전 세계 20개 이상의 국가와 지역에 소개된 작품으로, 원작 만화는 단행본 전 세계 누적 발행 부수 2억 7천만 부를 넘어섰다. 2026년 개봉한 극장판 '명탐정 코난 하이웨이의 타천사'는 9월 13일 기준 흥행 수입 137억 엔, 관객 동원 928만 명을 기록했다.

'유니버설 쿨 재팬'은 2015년부터 일본의 엔터테인먼트 작품을 테마파크 콘텐츠로 선보이는 이벤트다. 어트랙션, 오리지널 굿즈, 레스토랑, 푸드 카트 등을 통해 작품 세계관을 체험할 수 있는 프로그램으로 운영된다.

유니버설 스튜디오 재팬은 향후 '유니버설 쿨 재팬 2027'의 어트랙션 상세 정보와 굿즈, 푸드 등 추가 내용을 공개할 예정이다.

whitss@newspim.com