글로벌테크놀로지, ASK 2026서 전장 반도체 협력 사례 발표

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무드램프용 스마트 LED 'ID804' 하반기 첫 양산

IC 설계부터 모듈 제작까지 전장 제품군 확대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= LED 구동 반도체 전문 팹리스 글로벌테크놀로지(GT)가 경기 성남시 판교 더블트리 바이 힐튼 호텔에서 열린 현대모비스 주최 '제2회 오토 세미콘 코리아(Auto Semicon Korea·ASK) 2026'에 참가해 모빌리티 반도체 협력 사례를 발표하고 주요 전장 제품을 전시했다고 22일 밝혔다.

ASK는 현대모비스가 국내 차량용 반도체 생태계 조성과 부품 국산화를 위해 운영하는 민간 협력 포럼이다. 주요 팹리스와 파운드리, 디자인하우스, 패키징 기업 및 연구기관 등이 참여한다.

글로벌테크놀로지는 2년 연속 행사에 참가해 '현대모비스 협력 사례'를 주제로 가전용 집적회로(IC) 팹리스에서 차량용 반도체 기업으로 사업 영역을 확대해온 과정을 소개했다.

김민선 글로벌테크놀로지 대표가 22일 경기 성남시 판교 더블트리 바이 힐튼 호텔에서 열린 '오토 세미콘 코리아(ASK) 2026'에서 현대모비스와의 차량용 반도체 협력 사례를 발표하고 있다. [사진=글로벌테크놀로지]

김민선 글로벌테크놀로지 대표는 이날 '가전용 IC 팹리스에서 차량용 반도체 기업으로'를 주제로 발표했다. 신사업 진입 과정의 주요 과제로 ▲신뢰성 인증 ▲기능안전 ▲품질·개발 체계 ▲사업성·표준을 꼽고 현대모비스와 협업한 사례를 설명했다.

글로벌테크놀로지는 기존 가전용 제품 중심의 평가 체계에서 벗어나 자동차용 반도체 신뢰성 규격인 'AEC-Q100'과 'AEC-Q102-003'에 맞춰 평가 체계를 구축했다. 현대모비스는 분석 인프라 지원과 불량 검증 노하우 공유 등에 참여했다.

또 국제 자동차 기능안전 표준인 'ISO 26262' 개념을 설계 초기부터 반영하고 프로젝트별 프로젝트매니저(PM) 제도를 도입하는 등 개발 및 품질 프로세스를 정비했다.

개발 과정에서는 현대모비스가 완성차 수준의 요구사양 정의와 샘플 평가, 품질 심사 및 가이드라인을 담당하고 글로벌테크놀로지는 전장 사양에 맞춘 IC 아키텍처 재설계와 샘플 대응, 전문인력 확충 등을 맡았다.

회사에 따르면 무드램프용 스마트 LED 'ID804'는 현대차·기아 차량 탑재가 확정돼 올해 하반기 첫 양산에 들어갈 예정이다. 회사의 첫 차량용 반도체 양산 사례다.

행사장에서는 글로벌테크놀로지의 구동 IC 설계부터 패키징, 광학 설계, 모듈 제작까지 이어지는 '풀스택(Full-Stack)' 기술도 소개했다. 주요 전시 품목은 ID804 모듈과 ▲마이크로 LED 모듈 'Micro CED 360' ▲초소형 패키지(0202 PKG) 기반 히든 디스플레이 ▲시분할 구동 방식이 적용된 자동차용 백라이트(BLU) 등이다.

글로벌테크놀로지는 ID804 양산을 계기로 전장 제품군을 확대할 계획이다. 현재 ID804 플랫폼 기반 무드램프용 전원·통신 통합 반도체와 차세대 차량 통신(CAN) 칩을 개발하고 있으며 현대모비스와 공동연구소를 통해 디스플레이 백라이트 구동 IC 공동개발도 추진하고 있다.

김 대표는 "GT가 진입 장벽이 높은 전장 반도체 시장에 안착할 수 있었던 것은 현대모비스 ASK 생태계의 명확한 방향 제시와 적극적인 협력 덕분"이라며 "이번 첫 양산을 발판 삼아 전원·통신 및 디스플레이 영역으로 제품군을 넓히고, 국내 모빌리티 반도체 생태계 강화에 기여하겠다"고 말했다.

한편 글로벌테크놀로지는 2013년 설립돼 TV 및 모니터용 LED 구동 IC(LDI)를 주력으로 사업을 확대해왔다. 최근 스마트 무드램프(SAL)와 CAN 반도체, 마이크로 LED 모듈, 투명 디스플레이 등 전장 솔루션으로 사업 영역을 넓히고 있으며 지난 9월 29일 코스닥시장에 상장했다.

winter1004@newspim.com