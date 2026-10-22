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[핌in현장] 이세돌 "'바둑' 대체할 무언가 찾는 중…'백수 이세돌'로 삶 배웠다"

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  • 이세돌은 22일 AI 시대 인간만의 일터를 찾는 예능 출연을 밝혔다
  • ‘백수 이세돌’은 이세돌이 다양한 직업을 체험하며 인간의 역할을 탐구했다
  • 장도연과 정재형은 AI 시대에도 인간의 신체와 삶이 중요하다고 말했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[여의도=뉴스핌] 최문선 기자 = 전 바둑기사 이세돌이 인공지능(AI) 시대에 인간만이 할 수 있는 일을 찾아 나선다. 알파고와의 대국에서 인류에게 승리를 안겼던 그가 이번에는 바둑판을 벗어나 새로운 일터에 도전한다.

22일 서울 여의도 KBS 별관에서 진행된 신규 예능 프로그램 '백수 이세돌' 제작발표회에는 이명섭 PD를 비롯해 이세돌, 방송인 장도연, 가수 정재형이 참석해 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 장도연, 이세돌, 정재형이 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

'백수 이세돌'은 2016년 알파고를 상대로 전설적인 1승을 거둔 뒤 바둑계를 떠난 '인류 대표 백수' 이세돌의 리얼 아날로그 생존기로 세기의 대국 이후 10년이 흐른 지금, 바둑을 내려놓은 이세돌이 이번에는 AI에 맞서 기계가 대체할 수 없는 삶의 일터로 직접 뛰어드는 모습을 담은 신규 예능이다.

이명섭 PD는 이세돌을 향한 오랜 팬심에서 프로그램의 출발점을 찾았다. 그는 이세돌 특유의 기품과 수싸움을 좋아했다며, 2016년 알파고와의 대국 당시 온 국민이 한마음으로 이세돌을 응원했던 기억을 떠올렸다.

이 PD는 "이세돌이라는 인물을 통해 접했던 승부사적 기질이 인상적이었다"며 "알파고 대국 10주년을 맞아 출연을 부탁드렸는데 흔쾌히 수락해 주셨다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 고세준 CP(왼쪽부터), 장도연, 이세돌, 정재형, 이명섭 PD가 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

AI를 소재로 삼았지만, 프로그램의 중심은 기술 자체가 아니다. AI가 인간의 일자리를 대체할 수 있다는 시대적 화두를 바탕으로 기계가 대신하기 어려운 노동과 인간의 역할을 들여다보는 데 초점을 맞췄다.

이 PD는 "AI가 대체하지 못하는 노동을 직접 경험하는 데 집중해 주셨으면 좋겠다"며 "직업의 종류보다는 어떤 일을 AI가 대체하지 못할지에 주목했다"고 설명했다. 이어 "이세돌 씨가 승부사적 기질을 발휘해 묘수를 찾아가는 모습이 독특한 재미를 줄 것"이라고 기대했다.

이세돌은 프로그램 출연 제안을 받고 놀랐다고 털어놨다. 바둑을 은퇴할 당시에도 이후 어떤 일을 할지 고민했지만, 뚜렷한 계획을 정해놓고 은퇴한 것은 아니었다. 이후에도 바둑을 대신할 만한 무언가를 계속해서 찾아가는 중이었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 전 프로바둑기사 이세돌이 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

이세돌은 "어떤 프로그램의 이름만 듣고 바로 마음에 꽂히기는 어렵다고 생각하는데, 이번에는 듣자마자 딱 꽂혔다"며 "프로그램에 대한 설명까지 들으니 더 좋았다"고 말했다.

이어 "바둑을 대체할 만한 무언가를 만들어 놓지 못했다. 계속 찾아가는 중인데, 이번 제안이 너무 반갑고 감사했다"며 "이번 프로그램을 통해 바둑을 대체할 만한 무언가를 찾아갈 수도 있겠다는 생각이 들었다"고 밝혔다.

다양한 직업을 체험한 소감에 대해서는 직업 자체보다 삶을 배운 시간이었다고 돌아봤다. 이세돌은 "직업에 대해 깊이 배웠다기보다는 사회나 삶 전체를 배운 게 아닐까 싶다"며 "이제 일을 그만두다 보니 몸이 뻐근하고 허리가 좋지 않다. 계속해서 일을 나가야 하지 않을까 싶다"고 너스레를 떨었다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 장도연, 이세돌, 정재형이 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

함께 프로그램에 참여한 장도연과 정재형도 AI 시대의 일과 인간의 역할에 대한 생각을 나눴다.

장도연은 다른 채널에서 AI와 연애하는 프로그램을 경험했던 일화를 언급하며 AI를 활용하는 방식에 관한 생각을 밝혔다. 그는 "AI를 잘 활용하는 분들이 많다. 인간에게 바라는 것을 요구하는 것 같다"며 "AI는 헬퍼 정도가 딱 좋은 것 같다는 결론을 내렸다"고 말했다.

이어 AI와 관련한 기사를 접한 경험을 이야기하며 "AI가 인간의 감속기나 관절을 따라올 수 없다는 내용이 있었다"고 전했다. 기술이 발전하더라도 인간만이 가진 신체적 특성과 능력이 중요한 역할을 할 수 있다는 취지다.

장도연은 이세돌을 직접 만난 소감도 전했다. 그는 "이미지가 강해서 실제로 뵈었을 때는 어떨까 궁금했고, 그 안에서 미세한 표정 변화가 궁금했다"며 "볼 때마다 느꼈던 건 바둑에서는 수에 밝은 분인데, 계산 없이 순수하게 자신이 할 수 있는 것을 최선을 다하시더라"고 말했다.

그러면서 "바둑이 아니었어도 저렇게 하셨다면 1등이 되셨을 분이라고 생각했다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 전 바둑기사 이세돌이 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

정재형은 중년의 나이에 접어들며 느끼는 일과 미래에 대한 고민을 프로그램과 연결했다. 그는 "40~45세쯤 우리가 겪는 일에 대한 생각을 했다"며 "'백수 이세돌'은 우리가 고민하고 있는 이야기를 담은 프로그램"이라고 설명했다.

이어 "모든 백수를 위한 이야기라고 생각한다. 많은 분을 대표해 이세돌 씨가 여러 일을 체험하고 우리가 고민해야 할 일들에 부딪혀 본다"며 "즐겁게 촬영했고, 저 역시 고민하고 있다"고 말했다.

또 이세돌의 첫인상에 대해서는 "말수가 없을 줄 알았는데 집중력이 좋고 소년미가 있었다. 아이처럼 받아들이는 모습이 인상적이었다"고 밝혔다.

정재형은 "우리가 나이가 들었다고 해서 자신의 무언가를 완장처럼 두르는 게 아니라, 다 떼고도 소년처럼 집중해야겠다는 생각이 들었다"며 "가끔 오디오를 음소거하고 싶기도 하지만, 이래서 대단하고 세계를 제패했구나 싶었다"고 말해 웃음을 안겼다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 전 바둑기사 이세돌이 22일 오전 서울 영등포구 KBS별관에서 열린 KBS2 예능 '백수 이세돌' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.10.22 khwphoto@newspim.com

이에 이세돌이 "말수를 줄이겠다"고 농담하자 장도연과 정재형은 "방송에서는 너무 좋은 것"이라며 화기애애한 분위기를 이어갔다.

끝으로 이세돌은 "조금이나마 추위를 누그러뜨릴 수 있는 프로그램이 되길 바란다"며 프로그램이 전할 온기에 대한 기대를 드러냈다.

이 PD는 촬영 과정에서 이세돌이 보여준 진정성을 강조했다. 그는 "더울 때 촬영을 시작해 100일 가까이 정말 최선을 다해 찍었다"며 "이세돌 씨는 대충하는 스타일이 아니고 정말 열심히 하셨다"고 밝혔다.

이어 "사골국물처럼 굉장히 노력하면서 무언가를 진하게 했다는 느낌이 들 것"이라고 덧붙였다.

moonddo00@newspim.com

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