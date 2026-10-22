큐알티, 항공우주 품질경영시스템 'AS/EN9100' 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- 큐알티가 22일 국내 민간 시험소 최초로 항공우주 품질인증을 획득했다
- 이번 인증으로 글로벌 항공우주 공급업체 정보망 오아시스에 등재됐다
- 큐알티는 우주항공 고신뢰성 검증 사업을 확대할 방침이다
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글로벌 공급망 DB 'IAQG OASIS' 등재
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 반도체 신뢰성·종합 분석 전문기업 큐알티가 영국표준협회(BSI·British Standards Institution)로부터 항공·우주·방산 산업의 품질경영시스템 국제 규격인 'AS/EN9100(EN 9100:2018·ISO 9001:2015)' 인증을 획득했다고 22일 밝혔다.
회사에 따르면 국내 민간 시험소 가운데 해당 인증을 취득한 것은 큐알티가 처음이다. AS/EN9100은 국제항공우주품질그룹(IAQG)이 제정한 항공·우주·방산 분야의 표준 품질경영시스템 규격이다. 시험·분석 업무가 정해진 절차에 따라 일관되게 수행되는지와 전 과정 및 결과를 추적·관리할 수 있는 운영체계를 갖췄는지 등을 심사한다.
이번 인증 획득에 따라 큐알티의 인증 정보는 IAQG가 운영하는 글로벌 항공우주 공급업체 정보망 '오아시스(OASIS·Online Aerospace Supplier Information System)'에 등재됐다. OASIS는 글로벌 항공우주 기업들이 파트너사를 선정하고 공급망을 관리할 때 활용하는 데이터베이스다. 해외 항공우주 분야 고객사는 OASIS를 통해 큐알티의 인증 현황과 적용 범위를 확인할 수 있다.
큐알티는 이번 인증을 단일 사업장이 아닌 본사를 포함한 국내 4개 사업장을 묶는 '멀티 사이트(Multi-site)' 형태로 획득했다. 인증 적용 범위는 반도체·전자소자·전자부품의 신뢰성시험을 비롯해 전기시험, 고장분석, 구조분석 등 주요 서비스 전반이다. 인증 유효기간은 지난 20일부터 오는 2029년 10월 19일까지다.
큐알티는 이번 인증을 계기로 우주항공 분야의 고신뢰성 검증 사업을 확대할 방침이다. 기존 반도체 신뢰성 평가 기술을 기반으로 우주 환경에서 필요한 방사선 영향 평가 등 검증 역량을 축적해왔으며 올해 우주항공 전용 시험장비도 구축했다.
큐알티 관계자는 "이번 AS/EN9100 인증 획득과 OASIS 등재는 큐알티의 시험·분석 품질관리 체계가 글로벌 항공우주 산업의 기준에 부합함을 객관적으로 입증한 결과"라며 "올해 도입한 전용 시험장비와 축적된 분석 기술력을 바탕으로 국내외 우주항공 분야 고객사들의 기술 검증 수요에 적극 대응해 나가겠다"고 말했다.
winter1004@newspim.com