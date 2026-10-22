[2026 국감] 이정현 대행 "본연의 역할 다하는 공소청 되겠다"

AI 핵심 요약beta
- 이정현 공소청 직무대행이 22일 첫 본청 국정감사에 참석했다
- 이 직무대행은 공소청이 본연의 역할을 다하도록 노력하겠다고 밝혔다
- 공소청은 민생범죄 대응과 피해자 보호에 역량을 집중했다고 설명했다
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민생범죄·담합·임금체불 대응 성과 보고
"따뜻한 충고 겸허히 경청"…범죄피해자 보호·지원도 강조
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 이정현 검찰총장 직무대행(공소청 차장검사)이 22일 검찰청 폐지 이후 처음 열린 공소청 본청 국정감사에서 "검찰의 이름을 뒤로 하고 공소청이 출범한 현재 시점에서, 본연의 역할을 다하는 공소청이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.
이 직무대행은 이날 국회 법제사법위원회의 공소청 본청(옛 대검찰청) 국정감사 인사말에서 "저희의 노력에도 불구하고 국민들께서 바라시는 모습에 여전히 미치지 못하는 부분이 많으리라 생각한다"며 이같이 말했다. 이어 "오늘 이 자리에서 말씀해주시는 따뜻한 충고와 애정 어린 조언을 겸허한 자세로 경청하겠다"고 했다.
지난 1년간의 성과로는 민생범죄 대응을 앞세웠다. 이 직무대행은 "성폭력, 보이스피싱, 마약범죄 등 국민의 평온한 일상을 해치는 민생범죄 대응에 역량을 집중했다"며 "공동체의 근간을 위협하는 경제사범, 공정한 시장경제 질서를 위협하는 각종 담합 사범에도 철저히 대응했다"고 설명했다.
임금체불과 중대산업재해 대응, 범죄피해자 보호도 언급했다. 이 직무대행은 "근로자들이 안심하고 일할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력했다"며 "피해자들이 온전히 일상으로 복귀할 수 있도록 범죄피해자 보호와 지원에 만전을 기했다"고 했다.
그러면서 "앞으로도 공소청은 국민이 법의 보호 아래 안심하고 편안하게 생활할 수 있도록 주어진 역할을 충실히 수행하겠다"고 강조했다.
yek105@newspim.com