[글로벌 마켓 리포트 10월 22일]

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AI 핵심 요약

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  • 미국 주요 증시는 21일 테슬라·스페이스X 합병 기대에 일제히 상승했다
  • AI 수요 기대에 스페이스X·슈퍼마이크로컴퓨터 등 관련주가 급등했다
  • 국제유가는 평화협상 기대에 하락했고 금값은 국채금리 하락에 올랐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시 주요 지수는 일제히 상승 마감했다. 

이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 360.21포인트(0.69%) 오른 5만2856.09에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 44.60포인트(0.58%) 상승한 7757.17, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 278.04포인트(1.05%) 뛴 2만6702.86을 기록했다. 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.68포인트(3.93%) 내린 16.63이었다.

테슬라와 스페이스X 합병 기대, 슈퍼마이크로컴퓨터 실적이 인공지능(AI) 관련주에 대한 투자 심리를 되살렸다. 

스페이스X는 이날 7.79% 급등 마감했다. 전날 스페이스X는 3분기 매출이 전년 대비 161% 급증했으며 첫 흑자를 달성했다고 밝혔다. AI 사업은 9배나 급성장했다. 일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)는 스페이스X와 테슬라 합병에 대해 "좋은 생각"이라며 두 회사가 합병 논의를 위한 특별위원회를 구성했다는 소식을 전했다. 이에 테슬라도 이날 3.41% 상승했다. 

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)[사진=블룸버그]

AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터는 9.55% 뛰었다. 분기 매출과 이익률 전망을 월가 추정치보다 높게 제시하면서 AI 수요가 견조하다는 신호로 읽혔다. 휴렛팩커드엔터프라이즈는 3.71%, 델은 5.27% 각각 올랐다.

반도체주도 반등했다. AMD가 3.36%, 엔비디아가 2.50% 상승했고 마이크론테크놀로지와 마벨테크놀로지도 각각 1.96%, 1.81% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 1.97% 상승해 2거래일 연속 오름세를 이어갔다. 

반면 커뮤니케이션서비스 업종은 1.33% 내려 지수 상승을 제한했다. AT&T는 실적이 기대치를 웃돌았는데도 6.45% 급락하며 전체 지수를 끌어내렸다. 

이날 실적을 발표한 넷플릭스는 4분기 이익 전망이 기대에 못 미치면서 5.31% 내렸다. 연간 광고 매출 전망도 낮췄다. 알파벳도 1.62% 하락했다.

◆ 우크라 평화협상·이란 상황 주시하며 유가 보합 

국제유가가 보합권에서 거래를 마쳤다.

이날 뉴욕상업거래소에서 서부텍사스산원유(WTI) 12월물은 67센트(0.7%) 내린 배럴당 97.15달러에 거래를 마쳤다. 런던 ICE선물거래소의 브렌트유 12월물은 76센트(0.69%) 내린 배럴당 108.79달러에 거래를 마쳤다.

미국의 원유 재고가 시장 예상보다 큰 폭으로 감소했지만, 러시아와 우크라이나 간 평화협상 재개 가능성이 부각됐다. 미국과 이란의 대화는 여전히 교착 상태에 머물면서 유가 방향성이 제한됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 특사인 스티브 위트코프는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 우크라이나 전쟁 해결을 위해 우크라이나·러시아·미국 간 3자 협상 재개를 제안했고, 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관은 푸틴 대통령이 다음 달 3자 협상을 재개할 용의가 원칙적으로 있다고 밝혔다고 전했다.

원유 배럴 [사진= 로이터 뉴스핌]

미국의 원유 재고 감소는 유가 하락 폭을 제한하는 요인이었다. 미 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난주 미국 원유 재고는 306만 배럴 감소한 4억1250만 배럴을 기록했다. 로이터가 집계한 시장 전망치인 82만 배럴 감소를 크게 웃도는 감소 폭이다.

미국과 이란 간 대화도 진전을 보이지 않고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 파이낸셜타임스(FT)에 이란은 자국을 방어할 준비가 완전히 돼 있다고 밝혔다. 마수드 페제시키안 이란 대통령도 미국이 이란을 봉쇄하고 위협하면서 대화를 기대할 수는 없다고 말했다.

금 가격은 미국 국채금리 하락에 힘입어 소폭 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 12월 인도분 금 선물은 0.2% 상승한 온스당 4150달러에 마감했다. 현물 금 가격은 한국시간 22일 오전 3시 12분 기준 전 거래일보다 0.3% 오른 온스당 4137.94달러를 기록했다.

◆ 美 장기 국채 금리 하락·달러 약세

미국 장기 국채 금리와 달러화 가치는 동반 하락했다.

인공지능(AI) 인프라 투자에 따른 자금 조달 부담과 수익성 우려가 이어지는 가운데 투자자들이 다음 주 연방준비제도(Fed·연준)의 통화정책회의를 앞두고 관망세를 보였다. 

시카고상품거래소(CME)의 페드워치에 따르면 연준이 28일 기준금리를 0.25%포인트 인상할 확률은 14.9%로 반영됐다. 이는 일주일 전 33.2%, 한 달 전 57.6%에서 크게 낮아진 수준이다.

미국의 기준물인 10년 만기 국채 금리는 이날 0.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 5.111%를 기록했다. 장중 한때 5.081%까지 떨어졌지만 130억달러 규모의 20년 만기 국채 입찰 이후 낙폭을 줄였다.

30년 만기 국채 금리는 1.3bp 내린 5.412%를 기록했다. 반면 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 금리는 0.2bp 오른 4.789%를 나타냈다. 2년물과 10년물 금리 차이는 31.7bp를 기록했다.

미 달러화.[사진=로이터 뉴스핌]

주요 6개 통화에 대한 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.14% 하락한 101.65를 기록했다. 유로화는 0.01% 상승한 1.1237달러에 거래됐다. 프랑스의 재정 위기와 정치적 혼란으로 상승 폭이 제한됐다. 프랑스 10년 만기 국채 금리는 이날 장중 5%를 돌파하며 2002년 이후 최고 수준을 기록했다.

영국 파운드화도 예상보다 높은 물가 상승률이 확인되면서 0.16% 오른 1.34달러에 거래됐다. 영란은행(BOE)의 11월 금리 인상 가능성이 부각되면서 파운드화는 유로화 대비 17개월 만에 최고 수준에 도달했다.

일본 엔화는 달러당 158.12엔으로 0.02% 강세를 보였다. 히미노 료조 일본은행(BOJ) 부총재가 기조적인 인플레이션이 목표치인 2%에 근접하고 있다고 밝히면서 추가 금리 인상 가능성이 부각됐다.

◆ 유럽증시, 실적 호조에 반등 

유럽증시에서 주요 지수도 일제히 올랐다. 기업 실적 호조가 경제·정치 불확실성을 눌렀다. 

범유럽 스톡스600 지수는 5.85포인트(0.92%) 오른 644.49에 마감했다. 독일 DAX가 340.62포인트(1.35%) 상승한 2만5645.04로 가장 많이 올랐고, 스페인 IBEX35는 231.10포인트(1.21%) 뛴 1만9323.50, 이탈리아 FTSE MIB는 572.32포인트(1.17%) 상승한 4만9643.69를 기록했다. 프랑스 CAC40은 83.19포인트(1.06%) 오른 7921.68, 영국 FTSE100은 19.88포인트(0.19%) 상승한 1만752.88이었다.

실적이 상승을 이끌었다. 네덜란드 인력업체 란스타드가 20% 급등했다. 분기 매출과 이익이 전망을 웃돈 데다 경영진이 2027년에 대해 밝은 전망을 내놓으면서다. 레이밴 제조사 에실로룩소티카도 실적 발표 후 15.5% 뛰며 명품주를 5주 만의 최고 수준으로 끌어올렸다.

지난 17일(현지시간) 프랑스 파리 시위 현장. [사진=로이터 뉴스핌]

프랑스 증시는 이번 주 들어 처음 올랐다. 주말 유로존 2위 경제국에서 대규모 시위가 폭력 사태로 번지면서 투자 심리가 흔들린 뒤다. 프랑스 정부는 폭력 사태를 통제하기 위해 대규모 병력을 배치하겠다고 밝혔으나 투자자들은 신중한 태도를 유지했다.

까르푸는 13.8% 급락했다. 폭동과 약탈, 통행금지로 비용이 늘고 매장 영업에 차질이 생겼다며 연간 이익 전망을 낮췄다. 타이어 제조사 미쉐린은 9개월 매출이 줄었다고 발표하며 7.2% 내렸다. 유럽 자동차 업종은 1.7% 하락해 가장 부진했다.

투자자들은 이날 SAP, 22일 노키아와 바클레이스 실적을 지켜보고 있다.

wonjc6@newspim.com

 

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서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
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AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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