뉴욕증시, 상승 마감…스페이스X 호실적에 AI주 반등

AI 핵심 요약beta
- 뉴욕증시 주요 지수는 21일 테슬라·스페이스X 합병 기대에 상승 마감했다
- 스페이스X와 슈퍼마이크로컴퓨터 호실적에 AI 관련주 투자심리가 회복됐다
- 나스닥은 1.05% 올랐고 넷플릭스·알파벳은 실적 우려로 하락했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 21일(현지시간) 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 상승 마감했다. 테슬라와 스페이스X 합병 기대, 슈퍼마이크로컴퓨터 실적이 인공지능(AI) 관련주에 대한 투자 심리를 되살렸다.
이날 다우존스30산업평균지수는 전 거래일 대비 360.21포인트(0.69%) 오른 5만2856.09에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 44.60포인트(0.58%) 상승한 7757.17, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 278.04포인트(1.05%) 뛴 2만6702.86을 기록했다. 공포지수로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 0.68포인트(3.93%) 내린 16.63이었다.
스페이스X는 이날 7.79% 급등 마감했다. 전날 스페이스X는 3분기 매출이 전년 대비 161% 급증했으며 첫 흑자를 달성했다고 밝혔다. AI 사업은 9배나 급성장했다.
일론 머스크 스페이스X·테슬라 최고경영자(CEO)는 스페이스X와 테슬라 합병에 대해 "좋은 생각"이라며 두 회사가 합병 논의를 위한 특별위원회를 구성했다는 소식을 전했다. 이에 테슬라도 이날 3.41% 상승했다.
AI 서버 제조사 슈퍼마이크로컴퓨터는 9.55% 뛰었다. 분기 매출과 이익률 전망을 월가 추정치보다 높게 제시하면서 AI 수요가 견조하다는 신호로 읽혔다. 휴렛팩커드엔터프라이즈는 3.71%, 델은 5.27% 각각 올랐다.
반도체주도 반등했다. AMD가 3.36%, 엔비디아가 2.50% 상승했고 마이크론테크놀로지와 마벨테크놀로지도 각각 1.96%, 1.81% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수는 1.97% 상승해 2거래일 연속 오름세를 이어갔다.
실적은 AI 투자 지속 가능성을 둘러싼 우려를 일부 덜어냈다. 지난주 기술주는 AI 관련주 매도세에 휩쓸렸고 데이터센터 운영사 코어위브가 그 중심에 있었다.
헌팅턴뱅크의 마크 디자드 최고투자책임자(CIO)는 "AI 생태계에 어느 정도라도 관여한 거의 모든 기업에 긍정적인 기술 스토리"라며 "스페이스X가 기대를 압도했다"고 평가했다. 이어 "기술 시장의 반응은 AI 거래가 여전히 유효하다는 재확인"이라고 설명했다. 다만 디자드 CIO는 AI를 둘러싼 심리가 빠르게 바뀔 수 있다며 투자자들이 메타플랫폼스 같은 기업의 실적을 보며 재확인을 구할 것이라고 했다.
크레셋의 조 자이들 수석 시장 전략가는 "스페이스X는 아직 갈 길이 남아 있음을 시사한다"면서도 "지나치게 낙관하고 과도하게 자본화하는 근본적 긴장이나 경험이 바뀌었다고는 보지 않는다"고 말했다. 그러면서 "실적 시즌이 끝나고 돌아보면 스페이스X가 예외나 특이 현상이 아니라 이 업종에서 더 흔한 일이 될 것으로 본다"고 덧붙였다.
넷플릭스는 4분기 이익 전망이 기대에 못 미치면서 5.31% 내렸다. 연간 광고 매출 전망도 낮췄다. 알파벳도 1.62% 하락했다.
커뮤니케이션서비스 업종은 1.33% 내려 지수 상승을 제한했다. AT&T는 실적이 기대치를 웃돌았는데도 6.45% 급락하며 전체 지수를 끌어내렸다.
디자드 CIO는 스페이스X의 강한 실적이 통신업계에 위협이 될 수 있다는 우려를 키웠을 수 있다고 분석했다. 최근 무선 주파수를 사들인 점을 들었다.
이날 유가는 혼조세를 보였다. 브렌트유는 3센트(0.03%) 오른 배럴당 108.82달러에 마감했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 67센트(0.7%) 내린 97.15달러였다. 두 유종 모두 장중 2달러 넘게 올랐다가 상승분을 반납했다. 브렌트유는 5개월 만의 최고 부근에서 움직였다.
mj72284@newspim.com