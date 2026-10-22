경찰, 한성숙 총리 '가짜 청첩장' 유포 작성자 입건…명예훼손 혐의

AI 핵심 요약beta
- 11일 A씨가 한성숙 총리와 결혼한다는 청첩장으로 공관을 찾았다
- 경찰은 허위 청첩장을 제작한 A씨를 명예훼손 혐의로 입건했다
- 청첩장에는 결혼식 날짜와 총리공관 약도까지 포함됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한성숙 국무총리와 결혼식을 올린다는 내용의 가짜 청첩장을 제작한 남성이 경찰에 붙잡혔다.
22일 경찰에 따르면 서울 종로경찰서는 한 총리와 결혼한다는 허위 내용의 청첩장을 제작한 남성 A씨를 명예훼손 혐의로 입건해 조사하고 있다.
A씨는 지난 11일 청첩장에 결혼식 장소로 기재한 서울 종로구 총리공관을 실제로 찾아갔다가 경찰에 붙잡혔다. 그는 공관 앞에서 "한 총리와 결혼을 하기 위해 왔다"고 말한 것으로 전해졌다.
경찰은 현장에서 A씨를 임의동행해 조사한 뒤 귀가 조치했다. 당시 A씨는 공관 내부로 들어가지는 않은 것으로 파악됐다.
A씨가 제작한 허위 청첩장에는 "각자 서로 다른 길을 걸어온 저희가 이제 부부의 연으로 한 길을 걷어가고자 한다"며 결혼을 축하해 달라는 취지의 문구가 담겼다. 신랑과 신부 이름에는 각각 A씨와 한 총리의 이름이 기재됐다.
결혼식 날짜와 장소는 '10월11일 서울 종로구 삼청동 총리공관'으로 적혔다. 청첩장에는 총리공관까지 찾아오는 길을 안내하는 약도까지 넣었다.
경찰은 A씨의 정신질환 병력 여부 등 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
yuniya@newspim.com