경찰 지구대서 혈서 쓰고 난동…전자발찌 찬 40대 체포

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 20일 지구대에서 혈서를 쓰고 난동 부린 40대 남성을 체포했다
- A씨는 경찰관에게 욕설하고 몸을 밀친 혐의로 공무집행방해 입건됐다
- 경찰은 A씨의 구속영장이 기각돼 정확한 사건 경위를 조사 중이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰에 불만을 품어 지구대를 찾아가 벽에 혈서를 쓰고 난동을 부린 40대 남성이 체포됐다.
20일 경찰에 따르면 서울 관악경찰서는 40대 남성 A씨를 공무집행방해 혐의로 입건해 조사 중이다.
A씨는 지난 15일 오후 10시쯤 서울 관악구의 한 지구대에서 경찰관에게 욕설을 하고 몸을 밀친 혐의를 받는다.
앞서 A씨는 지난 14일 지인과 시비가 붙었을 당시 신고를 받고 출동한 경찰관이 자신을 범죄자 취급했다는 이유로 불만을 품었던 것으로 조사됐다.
이튿날 해당 경찰관의 근무 시간을 파악한 A씨는 오후 5시쯤부터 지구대 앞에서 기다리다가 근무 교대 시간인 오후 7시 30분쯤 안으로 들어갔다. 이후 자신의 손가락을 깨물고 벽에 혈서를 쓰며 억울함을 주장한 것으로 알려졌다.
경찰 훈계를 받고 귀가한 A씨는 같은 날 오후 10시쯤 다시 지구대를 찾아가 난동을 부린 것으로 조사됐다. 경찰은 약 1시간 동안 실랑이를 벌인 끝에 A씨를 현행범 체포했다.
A씨는 과거 성범죄 전력으로 전자발찌를 착용한 상태였던 것으로 알려졌다. 경찰은 A씨에 대한 구속영장을 신청했으나 공소청에서 기각됐다.
경찰은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.
jason14@newspim.com