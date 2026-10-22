전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.10.22 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

저PBR 개선계획 제각각…거래소, "이행 여부는 시장과 투자자 판단"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국거래소가 22일 저PBR 기업 명단 공개를 앞두고 개선계획 16건을 접수했다
  • F&F홀딩스·동국제강 등은 PBR 목표를 제시했지만 재무안정을 우선한 기업도 있었다
  • 4개사 핵심지표 준수율은 20~40%로 거래소는 이행 여부를 시장 판단에 맡겼다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

F&F홀딩스·동국제강, 기존 배당정책에 PBR 목표 추가
GS글로벌은 공표 대상 아냐…메타케어는 차입금 상환 우선
핵심지표 준수율 20~40%…계획 이행은 시장 판단에 맡겨

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 한국거래소의 첫 저PBR(주가순자산비율) 기업 명단 공개를 앞두고 상장사들이 제출한 기업가치 제고 계획의 내용이 엇갈리고 있다. 기존 배당정책에 중장기 PBR 목표를 추가한 기업이 있는 반면 구체적인 PBR 목표를 설정하지 않거나 재무구조 개선을 주주환원의 선결조건으로 제시한 기업도 확인됐다. 거래소는 개선계획의 이행 여부를 직접 점검하지 않고 시장과 투자자의 판단에 맡기겠다는 입장이다.

22일 F&F홀딩스·동국제강·GS글로벌·메타케어 등 4개사의 공시를 분석한 결과, PBR 개선계획에 기재된 핵심지표 자체 준수율은 20~40%로 나타났다. 다만 이 가운데 GS글로벌은 실제 저PBR 기업 공표 대상이 아닌 것으로 확인돼 제도 시행을 앞두고 제출된 개선계획이 모두 공표 제외를 목적으로 하는 것은 아닌 것으로 나타났다.

한국거래소는 오는 11월 2일 저PBR 기업 명단을 처음 공개한다. 공표 대상은 원칙적으로 최근 6개 반기 연속 업종별 PBR이 유가증권시장 하위 25%, 코스닥시장 하위 10%에 해당하는 기업이다. PBR은 기업의 순자산 대비 시가총액의 비율로 기업의 순자산가치를 시장에서 얼마나 평가하고 있는지를 나타내는 지표다.

뉴스핌이 한국거래소 공시를 분석한 결과, 전날까지 PBR 개선계획을 제출한 기업은 유가증권시장 10개사, 코스닥시장 6개사 등 총 16개사로 파악됐다. 공표 대상 기업은 22일까지 개선계획을 포함한 기업가치 제고 계획을 공시하면 요건에 따라 1년간 명단 공표 제외 특례를 받을 수 있다. 다만 최근 6년간 저PBR 기준에 지속적으로 해당한 기업은 특례 대상에서 제외된다.

◆ 기존 정책에 PBR 목표 추가…배당·소각 규모는 차이

MLB·디스커버리 등 패션 브랜드를 운영하는 F&F를 주요 자회사로 둔 지주회사 'F&F홀딩스'는 지난 20일 PBR 개선계획을 공시하고 오는 2028년 PBR 0.5배 이상, 주가수익비율(PER) 6배 이상, 자기자본이익률(ROE) 8% 이상을 목표로 제시했다. 지난해 PBR 0.28배를 기준으로 기업가치 개선을 추진한다는 구상이다.

[AI 일러스트=설희 기자]

주주환원 방안은 앞서 6월 30일 발표한 기업가치 제고 계획을 바탕으로 마련했다. 당시 회사는 2026~2028년 별도 당기순이익 기준 평균 주주환원율 60% 이상과 최소 주당배당금 500원, 보유 자기주식 4만4474주 전량 소각을 제시했다. 이번 공시에서는 기존 정책을 반영하면서 PBR과 PER의 중장기 목표를 추가했다.

F&F홀딩스의 최초 계획 발표 시점은 정부가 저PBR 공표제도 세부기준을 공개한 지난 7월 28일보다 앞선다. 기존 밸류업 계획을 새로운 공시 양식에 맞춰 보완한 사례로 향후 주주환원정책의 실제 이행 여부와 추가 조치가 주목된다.

철근·형강 등 봉형강과 후판을 주력으로 생산하는 동국제강은 지난 21일 공시에서 오는 2028년 PBR 0.30배와 ROE 3~4% 달성을 목표로 설정했다. 지난해 PBR은 0.22배로 회사는 낮은 수익성과 내수 철강시장에 대한 높은 의존도를 저평가 원인으로 분석했다.

주주환원 측면에서는 지난 3월 24일 발표한 연간 최소 주당 400원 배당정책을 유지하고 오는 2027년까지 보유 자사주 5만7975주를 전량 소각할 계획이다. 자사주 소각 대상은 발행주식의 약 0.12%로, F&F홀딩스의 0.11%와 비슷한 수준이다. 동국제강은 고부가가치 철강제품 판매와 수출 비중 확대 등을 통해 수익성 개선을 추진할 방침이다.

◆ GS글로벌은 자발적 공시…메타케어는 재무안정 우선

철강·에너지·석유화학 제품의 글로벌 거래를 주력으로 하는 종합상사 'GS글로벌'은 지난 13일 공시한 기업가치 제고 계획에서 오는 2029년 주주환원율 30%와 ROE 8~10%를 목표로 제시했다. 다만 중장기 PBR 목표치는 내부 검토 중이라며 구체적인 수치를 밝히지 않았다. GS글로벌의 지난해 PBR은 0.35배다.

다만 한국거래소에 따르면 GS글로벌은 이번 저PBR 기업 명단 공표 대상에 해당하지 않는다. 거래소 관계자는 "GS글로벌은 저PBR 기업 대상이 아니다"라며 "회사에서도 이를 알고 있으며 자발적으로 계획을 제출한 것"이라고 말했다. 따라서 PBR 목표 미설정이 공표 제외 특례 적용 여부에 영향을 미친 사례로 보기는 어렵다.

GS글로벌은 원자재 거래 중심의 사업구조에 따른 실적 변동성과 자회사 GS엔텍의 해상풍력 사업 등 신사업의 수익화 지연을 저평가 원인으로 꼽았다. 장기간 고정된 현금배당 정책과 자사주 매입·소각 등 주주환원 수단의 부족도 기업가치가 낮게 평가받는 요인으로 분석했다.

이에 따라 현금배당을 점진적으로 확대하고 자사주 매입·소각 등으로 환원수단을 다변화한다는 방침이다. 다만 자사주 매입 규모와 소각 시점 등 구체적인 집행계획은 제시하지 않았다.

의약품과 의료기기 유통 등을 주요 사업으로 하는 '메타케어'는 지난 21일 기업가치 제고 계획을 공시하고 오는 2028년 PBR 0.8배 이상과 ROE 8% 이상을 목표로 내걸었다. 지난해 PBR 0.4배와 ROE 0.4%를 기록한 데 따른 개선 목표다.

주주환원보다 재무안정성 확보에 우선순위를 뒀다. 메타케어의 지난해 말 유동비율은 56.1%로 전년 말 423.2%에서 크게 하락했다. 회사는 사업 확장 과정에서 차입금이 늘고 현금성자산이 감소했다고 설명했다.

메타케어는 비영업자산 매각 대금으로 단기차입금을 상환하고 운전자본 관리를 강화해 재무안정성을 회복할 방침이다. 이후 수익구조 개선을 통해 배당가능이익을 확보하고 주주환원을 추진한다는 계획이다. 다만 구체적인 배당 규모나 자사주 소각 계획, 실행 시점은 제시하지 않았다.

◆ 자체 준수율 20~40%…거래소 "이행 여부는 시장이 판단"

4개사의 PBR 개선계획에 기재된 핵심지표 자체 준수율은 F&F홀딩스와 동국제강이 각각 40%, GS글로벌과 메타케어가 각각 20%로 나타났다. 해당 지표는 중장기 PBR 목표 설정, 실행계획 수립, 주주환원 방안, 경영진 보상체계 연계 등 10개 항목으로 구성된다. 다만 계획서 기재 여부와 공시 당시의 이행 현황을 평가한 수치로 향후 개선 목표의 달성률을 의미하지는 않는다.

기업별 개선계획의 구체성과 실행 시점에 차이가 있는 가운데 거래소는 공시 이후 계획의 이행 여부를 점검해 별도의 조치를 취하지는 않는다는 입장이다.

한국거래소 서울 사옥. [사진=한국거래소]

한국거래소 관계자는 "PBR 개선계획을 포함한 기업가치 제고 계획은 자율공시"라며 "거래소가 이행 여부를 점검해 별도의 조치를 취하지는 않고 이행 여부는 시장이나 투자자가 판단하는 것"이라고 말했다.

김준섭 KB증권 ESG리서치팀 연구원은 저PBR 기업 명단 공개가 단순한 저평가 기업 목록 제공을 넘어 기업들의 밸류업 참여를 촉진하는 데 의미가 있다고 평가했다. 김 연구원은 "투자자 입장에서는 명단 포함 여부보다 밸류업 공시를 중심으로 투자 대상 기업을 판단할 근거가 확대되는 계기가 될 것으로 전망한다"고 밝혔다.

이에 따라 기업들이 제시한 PBR 개선 목표와 주주환원정책이 실제 경영성과와 주주가치 제고로 이어질지가 관건이다. 저PBR 기업 명단 공표를 통해 자발적인 기업가치 개선을 유도한다는 제도 취지와 함께 공시 이후 시장과 투자자의 이행 평가가 중요해질 전망이다.

winter1004@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
서울 집값 다시 불 붙었다…1년새 15.5%↑ [서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 지난 8월 서울 아파트 매매 실거래가가 1년 전보다 15.5% 올랐다. 이는 2021년 11월 이후 57개월 만에 가장 높은 전년 동월 대비 상승률이다.  매맷값은 동북권(강북·도봉·노원·성북·중랑·동대문·성동·광진구)에서 높게 올랐으며 전셋값은 서남권(강서·양천·영등포·구로·금천·동작·관악구)에서 큰 오름폭을 보였다. 반면 동남권은 매맷값과 전셋값이 모두 하락했다.  22일 서울시의 한국부동산원 아파트 가격동향조사 통계 분석에 따르면 올해 8월 서울 아파트 매매 실거래가는 전월 대비 0.72% 상승했다. 권역별로는 서초·강남·송파·강동구가 속한 동남권이 전월 대비 0.29% 하락한 반면 나머지 권역은 모두 올랐다. 특히 동북권은 1.54%, 도심권(종로·중·용산)은 1.06% 오르며 높은 상승률을 나타냈다. 올해 1월과 비교하면 서울 전체 아파트 가격은 8.3% 올랐다. 권역 중에는 동북권이 11.5%, 서남권이 8.4%로 상대적으로 오름폭이 컸다. 면적별로는 모든 구간에서 가격이 올랐다. 특히 전용면적 85㎡ 초과 135㎡ 이하인 중대형 아파트가 전월 대비 1.32%로 가장 큰 오름폭을 기록했다. 8월 아파트 전세 실거래가는 전월 대비 0.30%, 전년 동월 대비 11.31% 상승했다. 권역별로는 서남권이 1.30%, 서북권(은평·서대문·마포)이 0.17% 올랐다. 반면 도심권(-0.35%)과 동북권(-0.10%), 동남권(-0.08%)은 하락했다. 면적별로는 135㎡ 초과 대형 아파트가 전월 대비 2.41% 올라 가장 큰 오름폭을 보였다. 중대형 아파트도 1.50% 오르는 등 면적이 큰 아파트가 전셋값 상승을 이끌었다. 아파트 매매거래량은 감소세를 보였다. 서울시에 따르면 이달 16일 기준 9월 서울 아파트 거래량은 전월 대비 18.3% 감소한 2923건으로 집계됐다. 다만 부동산 거래 신고 기한이 계약일로부터 30일 이내인 만큼 9월 계약분 신고는 앞으로 늘어날 수 있다. 아파트 거래량은 다주택자 양도세 중과 유예 종료를 앞두고 거래가 몰린 5월(8987건) 이후 대체로 3000~5000건대를 기록하고 있다. 실거래가 구간별로 보면 15억원 이하 거래 비중은 5월 72.3%에서 8월 79.5%로 확대됐다. 다만 9월에는 78.1%로 소폭 축소됐다. 자치구별로는 노원구가 332건으로 가장 많은 거래량을 기록했다. 노원구의 15억원 이하 거래 비중은 99.7%, 도봉·강북·금천구는 100%로 나타나 외곽지역의 중저가 실수요 거래가 두드러졌다. 서울시는 "4~5월 고가주택 절세 거래 증가로 15억원 이하 거래 비중이 일시 축소됐다"며 "이후 중저가 실수요 유입으로 8월까지 확대가 이어지다 비중이 다소 줄었다"고 분석했다. 9월 아파트 전세거래량은 6454건으로 전월(7862건) 대비 17.9% 줄었다. 월세 거래량도 7750건으로 한 달 전보다 6.4% 감소하며 전월세 거래가 모두 위축됐다. 전년 동월과 비교하면 전세와 월세 거래량은 각각 46.9%, 19.8% 줄어 가을 이사철에도 거래 위축이 두드러졌다. 전월세 거래 비중은 월세가 54.6%, 전세가 45.4%를 기록했다. 7~8월 전월세 거래 비중이 5대 5 수준을 유지하다 월세 비중이 다시 커졌다. 전세거래 중 갱신계약 비중은 9월 56.7%로 전월(57.9%) 대비 소폭 감소했고, 계약갱신요구권 사용 비중은 52.1%를 기록해 한 달 전(49.8%)보다 늘었다. donglee@newspim.com 2026-10-22 09:15
사진
AI가 각국 웹사이트 치명적 결함 찾아냈다고? [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 널리 쓰이는 프로그래밍 언어 PHP에서 치명적 취약점이 공개되면서 21일(현지시간) 유럽을 비롯한 각국 정부 웹사이트가 잇따라 차단됐다. PHP 개발진은 이날 긴급 수정판을 내놓으며 모든 이용자에게 "즉시 업데이트할 것을 권고한다"고 밝혔다. 취약점은 수년간 소프트웨어 안에 숨어 있다가 인공지능(AI)을 통해 발견됐다. 일부 해커가 이미 결함을 악용하고 있다는 경고가 나오면서 유럽 각국 정부 기관은 예방 차원에서 사이트를 내렸다. PHP는 1990년대 초 등장한 언어로 처음에는 '퍼스널 홈 페이지'의 약자였다. 방문자가 페이지를 열면 서버가 내용을 조립해 브라우저로 보내는 역할을 한다. 자원봉사자들이 관리하는 무료 오픈소스 소프트웨어다. 웹 기술 조사업체 W3테크스에 따르면 프로그래밍 언어가 확인되는 웹사이트의 약 75%가 PHP로 돌아간다. 워드프레스와 드루팔, 줌라, 마젠토가 모두 PHP 기반이다. 워드프레스 하나만 해도 전체 웹사이트의 약 43%를 떠받친다. 드루팔협회의 티퍼니 패리스 임시 최고경영자(CEO)는 "지난 20년간 공개된 모든 PHP 버전을 쓰는 서버가 취약하다"며 "이 문제는 인터넷 대부분에 영향을 미친다"고 말했다. 인터넷 정보업체 센시스 자료에 따르면 조사 대상 호스트 260만 곳 가운데 약 150만 곳이 아직 수정판이 없는 버전을 쓰고 있다. 21일(현지시간) 네덜란드 정부 포털 오베르헤이트(Overheid.nl) 접속 시 뜨는 안내 화면. 프로그래밍 언어 PHP의 보안 취약점 공개 이후 사이트가 차단된 상태다.[사진=웹사이트 캡처] 2026.10.22 mj72284@newspim.com ◆ AI가 찾아낸 결함 이번 취약점은 AI를 통해 발견됐다. 보안업체 두 곳이 각각 보고서를 냈다. 보안업체 칼리프는 블로그에서 8월 1일 대규모언어모델의 도움으로 결함을 찾아냈고 이후 수정 작업을 해왔다고 밝혔다. 알파벳 산하 보안업체 위즈도 자사 AI 취약점 연구 도구와 구글 제미나이, 오픈AI 모델의 도움으로 같은 결함을 발견했다고 전했다. 위즈는 이 취약점이 10년 넘게 PHP 코드베이스에 숨어 있었고 사람이 찾아내기는 극도로 어려웠을 것이라고 설명했다. 회사는 "AI 이전에는 이런 수작업이 구현하기 어렵고 확장하기는 더 어려웠다"며 "AI로 이제 그 장벽이 사라졌다"고 했다. 킹스칼리지런던의 루카시 올레이니크 방문선임연구원은 "규모가 엄청나다"며 "AI로 악용이 순식간에, 대규모로 일어날 수 있다"고 우려했다. 백악관은 지난 16일 결함을 인지했다고 밝혔다. 백악관은 "이번 발견은 왜 AI 분야에서 미국의 주도권이 중요한지를 정확히 보여준다"며 "미국의 혁신이 국가 안보를 강화하는 것"이라고 했다. 피해는 유럽에서 두드러졌다. 네덜란드에서는 국가사이버보안센터가 먼저 자체 사이트를 내렸고 여러 기관이 뒤를 따랐다. 로테르담항과 정부 포털 오베르헤이트, 축구협회, 주요 정당 다섯 곳, 여러 병원 사이트가 포함됐다. 핀란드는 더 광범위했다. 국영 IT 서비스 제공업체 발토리가 정부 공공망 서비스를 예방 조치로 차단했다. 프랑스 내무부는 모든 웹사이트를 예방적 유지보수 상태로 전환했다. 덴마크 지방자치 IT 기업 콤비트는 전국 학교 소통 플랫폼을 포함한 여러 서비스를 중단했다. 각국 정상까지 나섰다. 네덜란드 총리는 상황을 면밀히 주시하고 있다고 밝혔고, 다카이치 사나에 일본 총리는 엑스에 웹사이트 소유자들에게 "운영 중인 사이트가 PHP를 쓰는지 확인하고 새 수정판을 적용할 준비를 하라"고 당부했다.   mj72284@newspim.com 2026-10-22 03:48

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동