케이엔제이, 충남 기업인대상 우수기업인상 수상

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CVD SiC 생산능력 연 1400억원 수준 확보

DRAM·해외 고객 확대해 신규 성장 기반 강화

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 설희 인턴기자 = 반도체 공정용 소재·부품 전문기업 케이엔제이가 충청남도가 주최한 '제33회 충청남도 기업인대상'에서 우수기업인상을 수상했다고 22일 밝혔다.

충청남도 기업인대상은 지역경제 발전에 기여한 도내 우수기업과 기업인을 발굴하고 격려하기 위해 마련된 시상 제도다. 올해는 케이엔제이를 비롯한 5개 기업이 충청남도지사 우수기업인상을 받았다.

케이엔제이는 반도체 식각 공정에 사용되는 핵심 소모성 부품인 CVD SiC 포커스링을 주력으로 생산하고 있다. 회사는 CVD 증착 챔버 자체 개발을 비롯해 소재 생산부터 정밀가공, 품질검사까지 주요 공정을 자체적으로 수행하고 있다.

심호섭 케이엔제이 대표이사(오른쪽)와 박수현 충청남도지사. [사진=케이엔제이]

최근 글로벌 메모리 업체들의 선단공정 전환과 생산능력 확대에 따라 반도체 식각 공정용 소모성 부품 수요가 늘고 있다고 회사 측은 설명했다. 애프터마켓 적용 확대를 통해 기존 고객의 반복 발주와 공급 물량도 증가하고 있다는 설명이다.

케이엔제이는 수요 증가에 대응해 생산능력을 확충하고 있다. 회사에 따르면 지난 9월 말 기준 연간 매출 환산 약 1400억원 수준의 SiC 생산능력을 확보했으며 올해 반도체 부품사업 매출이 전년 대비 30% 이상 성장할 것으로 예상하고 있다.

향후 기존 낸드(NAND) 중심의 공급 경험을 D램(DRAM)으로 확대하고 해외 신규 고객 확보와 기존 고객 내 공급 품목 다변화를 추진할 계획이다. 이와 함께 직경 500mm 이상의 대구경 단결정 Si 부품사업도 신규 성장축으로 육성해 중장기 사업 기반을 확대할 방침이다.

심호섭 케이엔제이 대표이사는 "이번 우수기업인 대상 수상은 임직원들이 그동안 반도체 핵심 소재·부품 분야에서 함께 쌓아온 기술력과 노력의 결실이라는 점에서 뜻깊다"며 "앞으로도 기술 경쟁력을 강화해 글로벌 반도체 시장에서 입지를 넓히고, 지역 산업 발전에도 기여하겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com