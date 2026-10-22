NH투자증권, 산기협과 IR 데모데이 개최

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비상장 기술기업 100곳 신청…10개사 최종 선정

VC·AC 투자상담 연계, 향후 상장 주관 등 IB 협력 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = NH투자증권은 지난 21일 서울 강남구 프리미어블루 삼성동센터에서 한국산업기술진흥협회(산기협)와 공동으로 '2026 하반기 KOITA IR DEMODAY'를 개최했다고 22일 밝혔다.

이번 행사는 기술력을 보유하고도 투자기관과의 접점이 부족한 비상장 기업을 발굴해 민간 투자시장과 연결하기 위해 마련됐다. 양 기관이 지난 5월 체결한 업무협약(MOU)에 따라 공동 개최한 두 번째 데모데이다.

이번 데모데이에는 기업부설연구소 또는 연구개발전담부서를 운영하는 기술기업 100개사가 신청했다. 이 가운데 10개사가 최종 선정돼 10대 1의 경쟁률을 기록했다. NH투자증권은 발표기업 선정 단계부터 심사위원으로 참여했다.

사진은 지난 21일 프리미어블루 삼성동센터에서 열린 '2026 하반기 KOITA IR DEMODAY' 행사. [사진=NH투자증권]

선정 기업은 인공지능(AI), 바이오헬스, 반도체, 소재·제조, 핀테크 등 첨단산업 분야에서 연구개발 성과를 사업화하고 있는 기업들이다. 자연어 기반 3차원(3D) 콘텐츠 제작 AI 엔진을 개발한 루덴스, 개인화 뷰티 기술기업 릴리커버, 신약 후보물질의 효능과 독성을 검증하는 장기모사칩 기술기업 오가노플러스 등이 참여했다.

NH투자증권은 프리미어블루본부의 네트워크를 활용해 벤처캐피탈(VC)과 액셀러레이터(AC) 등 투자기관을 초청하고 기업과 투자자 간 만남을 주선했다.

참가 기업들은 각각 10분간 기술과 사업모델을 발표하고 5분간 투자자 질의에 답했다. 발표 이후에는 일대일 투자상담과 네트워킹이 진행됐다. 양 기관은 행사 이후에도 후속 미팅을 연계해 실제 투자 검토로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

NH투자증권은 이번 행사를 계기로 유망 비상장 기술기업과의 접점을 확대하고, 향후 기업공개(IPO) 주관 등 투자은행(IB) 부문의 협력 기회를 발굴할 방침이다.

오태동 NH투자증권 프리미어블루본부장은 "심사부터 투자자 연결까지 함께하며 산기협 회원사들의 뛰어난 기술력과 성장 잠재력을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 산기협과의 협력을 바탕으로 유망 기술기업이 투자 유치부터 상장까지 단계별로 성장할 수 있도록 든든한 파트너 역할을 하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com