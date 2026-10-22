'아기상어 크리스마스 스페셜', 12월 5일 CGV 개봉

AI 핵심 요약beta
- 영화 ‘아기상어 크리스마스 스페셜’이 22일 12월 5일 CGV 개봉을 확정했다
- 아기상어와 친구들이 바닷속 산타 선발 대회에 도전하는 이야기를 담았다
- 신곡 7곡과 베이비샤크보이 출연, 한정판 인형 키링도 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
신곡 7곡 수록·베이비샤크보이 MC 등장
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '아기상어 크리스마스 스페셜: 산타 선발 대회'가 오는 12월 5일 CGV 개봉을 확정하고 티저 포스터와 1차 스틸을 공개했다고 22일 밝혔다.
'아기상어 크리스마스 스페셜: 산타 선발 대회'는 크리스마스를 앞두고 바닷속에서 열리는 산타 선발 대회에 아기상어와 친구들이 참가하면서 벌어지는 이야기를 그린 싱&댄스어롱 애니메이션이다.
크리스마스를 이틀 앞둔 뾰족이빨마을에서 산타 할아버지가 부상을 입자 새로운 산타를 뽑기 위한 대회가 열린다. 아기상어와 단짝 윌리엄을 비롯한 바닷속 친구들이 다양한 미션에 도전하는 과정을 담았다.
영화에는 7곡의 신곡이 삽입된다. '핑크퐁 아기상어 체조(Baby Shark Dance)' 영상에 등장하고 디지털 싱글 '웨이브(WAVE)'를 발표한 베이비샤크보이(Baby Shark Boy)도 MC로 등장한다.
'핑크퐁 아기상어 체조'는 2015년 공개된 이후 누적 조회수 174억회를 기록했으며 71개월 연속 전 세계 유튜브 조회수 1위를 이어가고 있다.
공개된 티저 포스터에는 크리스마스 장식과 선물 상자를 배경으로 산타 모자를 쓴 아기상어와 윌리엄의 모습이 담겼다.
함께 공개된 스틸에는 아기상어와 친구들이 산타 선발 대회에 참여하는 모습과 아기상어를 닮은 캐릭터 '도둑아기상어' 등이 등장한다.
개봉과 함께 한정판 MD '산타 아기상어 인형 키링'도 판매할 예정이다.
'아기상어 크리스마스 스페셜: 산타 선발 대회'는 오는 12월 5일 CGV에서 개봉한다.
taeyi427@newspim.com