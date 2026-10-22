[개장시황] 국내 증시, 급등 뒤 차익실현…코스피·코스닥 하락 출발

AI 핵심 요약beta
- 국내 증시는 22일 전일 급등에 따른 차익실현으로 하락 출발했다.
- 코스피는 기관 순매도에 0.17% 내렸고 코스닥도 0.57% 하락했다.
- 미국 기술주 등락이 엇갈리며 국내 증시는 변동성 장세를 보일 전망이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기관 매도에 코스피 약세…코스닥도 0.57% 하락
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 국내 증시가 전 거래일 급등 이후 차익실현 매물에 하락 출발했다. 간밤 뉴욕증시에서 AI 관련주를 중심으로 상승세가 나타났지만, 주요 기술주의 시간 외 거래 흐름이 엇갈리면서 국내 증시도 방향성을 탐색하는 모습이다.
22일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 7분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 9.54포인트(0.17%) 내린 5726.12에 거래되고 있다. 개인과 외국인이 각각 685억원, 760억원을 순매수하고 있지만 기관이 1557억원을 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다.
시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(0.67%), 삼성전자우(1.45%), SK스퀘어(0.06%), 삼성전기(5.39%), 삼성생명(0.20%) 등이 상승하고 있다. 반면 SK하이닉스(-0.15%), LG에너지솔루션(-2.92%), 삼성바이오로직스(-2.89%), 현대차(-0.97%) 등은 하락세다. KB금융(0.00%)은 보합에 머물고 있다.
같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 4.55포인트(0.57%) 내린 788.21을 기록하고 있다. 개인이 853억원 어치 사들이고 있으며 외국인과 기관은 각각 601억원, 201억원 어치를 팔아치우고 있다.
코스닥 시장에서는 레인보우로보틱스(2.14%), 심텍(3.97%) 등이 상승하고 있다. 반면 알테오젠(-2.71%), 에코프로(-1.56%), 에코프로비엠(-3.59%), 주성엔지니어링(-1.71%), HLB(-2.60%), 이오테크닉스(-0.81%), 리노공업(-0.30%), 원익IPS(-1.91%) 등은 약세를 보이고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 "금일 국내 증시는 메타 시간외 주가 강세와 램리서치 및 테슬라 시간외 주가 약세 등 미국발 상하방 요인이 공존한 가운데, 전일 단기 급등에 대한 일부 차익실현 물량을 소화해가면서 변동성 장세를 보일 것"이라고 전망했다.
한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1327.0원을 기록했다.
rkgml925@newspim.com