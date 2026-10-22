넥스트증권, 트레이딩뷰와 차트 솔루션 협약

AI 핵심 요약beta
- 넥스트증권은 22일 트레이딩뷰와 차트 솔루션 도입 협약을 체결했다
- 모바일트레이딩시스템에 차트 라이브러리를 도입해 분석을 지원한다
- 100여개 지표와 추세선 등 기술적 분석 기능을 제공할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
기술적 분석 지표 100여개·차트 작도 기능 등 제공
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 넥스트증권은 글로벌 차트 플랫폼 트레이딩뷰(TradingView)와 차트 솔루션 도입을 위한 파트너십을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 넥스트증권이 개발 중인 모바일 트레이딩 시스템(MTS)에 트레이딩뷰의 차트 라이브러리를 도입하기 위해 마련됐다. 투자자들이 다양한 기술적 분석 도구를 활용해 시장 흐름을 분석하고 투자 판단에 참고할 수 있도록 지원한다는 계획이다.
트레이딩뷰는 주식, 외환, 가상자산, 원자재 등 다양한 금융자산의 시세와 차트 분석 도구를 제공하는 글로벌 금융시장 분석 플랫폼이다. 비트코인과 S&P500 지수, 원/달러 환율, 국제 금 시세 등 주요 금융시장의 가격 흐름을 확인할 수 있으며 주식 스크리너와 경제 캘린더 등의 기능도 제공한다.
넥스트증권이 도입을 추진하는 'Advanced Charts'는 100개 이상의 기술적 분석 지표와 추세선 등을 표시하는 작도 기능, 12종의 봉 유형 설정 기능 등을 지원한다. 투자자는 이동평균선 등 다양한 지표를 설정하고 차트에 추세선과 지지선 등을 표시해 가격 움직임을 분석할 수 있다.
넥스트증권 관계자는 "이번 협력은 투자자들이 주식 차트를 보다 다양하게 활용하고, 기술적 분석을 통해 시장 흐름을 이해할 수 있는 환경을 마련하기 위한 것"이라며 "트레이딩뷰의 차트 기술을 활용해 투자자들이 스스로 시장을 분석하고 투자 판단에 필요한 정보를 얻을 수 있도록 지원할 계획"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com