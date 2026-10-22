'공공디자인 페스티벌 2026' 개막, 디자인대상 17점 수상작 공개

AI 핵심 요약beta
- 문체부는 23일부터 1일까지 전국 230곳에서 공공디자인 페스티벌을 개최했다
- 행사는 지역과 일상을 연결하는 공공디자인을 주제로 참여 프로그램을 운영했다
- 개막식에서 대한민국 공공디자인대상 수상작 17점을 시상했다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 한국공예·디자인문화진흥원(원장 김경배)과 함께 10월 23일부터 11월 1일까지 문화역서울284와 전국 230곳의 거점에서 '공공디자인 페스티벌 2026'을 개최한다.
10월 23일, 문화역서울284 아르티오(RTO)에서 열리는 개막식에서는 '2026 대한민국 공공디자인대상'의 수상작 17점을 시상하고, '공공디자인 진흥 유공자'로 선정된 지자체 공무원 3명에게 표창을 수여한다.
올해로 다섯 번째를 맞이한 이번 행사에서는 '지역과 일상을 연결하는 공공디자인'을 주제로, 물리적 공간과 디지털 공간이 상호작용하는 시대에 디지털과 현실의 경험, 사람과 공간을 유기적으로 연결하는 공공디자인의 역할을 조명한다.
◆전국 230곳의 공공디자인 거점에서 일상 속 공공디자인 사례 소개, 다채로운 참여형 프로그램 진행
'공공디자인 거점'은 공공디자인의 가치를 구현해 일상의 문제를 풀어낸 지자체·기업·기관·단체의 시설, 공간으로서 올해는 2022년 101곳 대비 230곳으로 2배 이상 늘어난 역대 최대 규모로 운영된다. 서울 강남구 '1인 가구 커뮤니티센터(전국 최초 1인 가구 전용 커뮤니티 공간)', 경기도 의정부시 '의정부미술도서관(전국 최초 미술 전문 공공도서관)', 충북 청주시 '오송선하마루(전국 최초 철로 하부 유휴공간 활용 문화공간)' 등이 참여한다.
이 중 61개 거점에서는 체험, 강연, 시장 등 지역 주민과 함께 공공디자인이 지향하는 가치를 나누는 46개 프로그램을 운영한다. ▲충북 청주시 5개 거점의 '청주 공공디자인 투어', ▲제주 서귀포시 3개 거점의 '예술로 도심 산책', ▲2025년 지역 협력 도시인 전남광주 3개 거점의 '기후변화 도시재생 프로젝트 리폴리(RE:FOLLY)' 등을 비롯해 어린이·청소년·고령자 등 세대별 눈높이에 맞춘 참여 프로그램을 만나볼 수 있다.
거점 프로그램과 함께 포럼, 실험실 등 다양한 프로그램이 온·오프라인에서 펼쳐진다. 10월 29일, 서울 제이시시(JCC)아트센터에서는 '공공디자인 포럼'을 열어 테드×상하이(TED×Shanghai) 리차드 수(Richard Hsu) 창립자, 영국 엑서터대학교 미술사·시각문화 파브리치오 네볼라(Fabrizio Nevola) 교수, 엘지(LG)전자 에이치에스(HS)사업본부 이향은 상무, 한국철도공사 방정현 디자인센터장 등 국내외 전문가 12명이 참여해 '디지털과 공공디자인: 경험의 새로운 방식'을 주제로 논의한다.
이밖에 ▲일상 속 문제 해결 아이디어를 현장에서 검증하는 전국 8개 대학(강남대, 경희대, 국립공주대, 백석예술대, 세종대, 연세대, 국립한국해양대, 호서대)의 '공공디자인 실험실', ▲경기 파주시, 한국공간디자인학회, 한경국립대, 홍익대, 동서대 등이 참여하는 '학술행사[10. 24.~11. 1. 중 6회, 문화역서울284 아르티오(RTO) 등]', ▲어린이 참여 자원 순환 시장, '새싹장터(10. 24. 온양민속박물관)', ▲주한 스위스대사관 협력 '페차쿠차: 디자이너를 만나다(10. 26. 서울 스위스한옥)' 등을 통해 축제에 활기를 더한다. 온라인에서는 ▲네이버 해피빈 굿액션과 함께하는 '공공디자인 캠페인(9. 30.~11. 8.)', ▲전국 공공디자인 거점을 탐방하는 '모바일 도장 찍기 인증(10. 23.~11. 1.)'도 진행한다. 페차쿠차(PechaKucha): 발표자가 슬라이드 20장을 장당 20초씩 설명하는 방식
◆'2026 대한민국 공공디자인대상' 수상작 17점, 전시와 성과 발표로 확산
개막식에서 시상하는 '2026 대한민국 공공디자인대상' 수상작 17점(사업 부문 14점, 연구 부문 3점) 중 대통령상(대상)은 '주민참여 리빙랩 '용용랩'을 통한 한강로동 생활안심디자인사업(서울 용산구청 외 1곳)'이 받는다. 올해 대통령상(대상) 수상작은 소음과 쓰레기 무단투기, 주차난이 겹쳐온 한강로동에서 주민·구청·경찰이 리빙랩을 함께 운영해 지역 맞춤형 해법을 찾은 사례다.
사업 부문 문체부 장관상은 ▲천안 두정도서관 '내일의 어린이실' 조성 사업(천안시청 외 2곳), ▲사람이 떠난 무릉골 마을을 살린 '민둥산 장소 브랜딩, 명소화 사업'(정선군청 외 2곳), ▲[오래 살고 볼 일이다] 안전 정보 디자인 문화 확산 프로젝트[㈜오세이프]가 받는다. 연구 부문 문체부 장관상은 '도시경쟁력 증진을 위한 도시공공미술 전략에 관한 연구'(박재은)이 수상한다. 사업 부문 수상작은 문화역서울284 기획전시 '돌봄의 디자인'과 연계해 전시(~11. 1.)하고, 연구 부문 수상작은 '유관학회 연합 학술대회[10. 24. 문화역서울284 아르티오(RTO)]'에서 그 성과를 발표해 우수 사례를 확산한다.
최휘영 장관은 "최근의 공공디자인은 국민의 일상 경험을 바꾸는 일로 확장되고 있다. 전국 거점과 함께하는 이번 축제가 지역과 일상을 잇고, 더욱 많은 국민이 공공디자인의 가치를 체감하는 계기가 되기를 기대"한다고 밝혔다.
jyyang@newspim.com