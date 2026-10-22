롯데몰 '벨리타운 청량리' 23일 개장...15년 만에 서울 신규점

청량리역과 직결된 도심형 컴팩트 쇼핑몰…50개 브랜드 중 80% 신규·최초 입점

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데백화점이 서울 청량리에 쇼핑과 외식, 놀이시설을 모은 도심형 쇼핑몰을 선보인다. 영업면적 5400평에 핵심 브랜드 50여개를 배치하고 기존 백화점과 연결해 이용 편의를 높였다. 면적 확장보다 상품과 체험시설의 조합으로 청량리의 젊은 소비자와 가족 고객을 끌어들인다는 전략이다.

롯데백화점은 오는 23일 동대문구 롯데캐슬 SKY-L65 랜드마크타워에 '롯데몰 벨리타운 청량리'를 개점한다고 22일 밝혔다. 서울 권역 신규 출점은 2011년 김포공항점 이후 15년 만이다.

서울시 동대문구 전농동에 위치한 롯데몰 벨리타운 청량리 외관 전경. [사진=롯데백화점 제공]

◆주거·교통망 확장 겨냥…2030과 가족 고객 동시 공략

청량리 상권은 재개발 지구와 이문 휘경지구, 전농 답십리 뉴타운 등 인근 지역에 2030년까지 3만 세대 이상의 신규 입주가 예정돼 있다. 지하철·버스 노선 증설과 GTX 등 광역 철도망 개발로 대중교통 이용객도 현재의 2배 수준인 30만 명까지 증가할 것으로 예상된다.

총 50여 브랜드 중 약 80%가 유통사 최초 입점 또는 동북 상권 최초, 상권 최대 규모 매장이다. 1층에는 부산 유명 빵집 '겐츠 베이커리' 서울 1호점, 우리와인 협업 '리쿠라커' 1호점, 글로벌 밀크티 브랜드 '차지티' 국내 프리미엄 1호점 등이 입점한다. 1층 중앙의 '청량 테라스'는 스페셜티 커피 브랜드 '테라로사'의 핸드드립 바와 대형 미디어월을 갖춘 휴게 공간이다.

2층은 MZ세대 취향에 맞춰 구성했다. 가방과 모자 특화 매장 '무신사 백&캡 클럽'이 유통업계 최초로 문을 열고, 러닝 특화 '데카트론'(150평)과 상권 최대 규모 '오프뷰티' 매장도 선보인다. 3층과 4층은 가족 고객을 겨냥했다. 3층에는 동대문구 최대 규모 '다이소', 프리미엄 패밀리 레스토랑 '빕스', 어린이 놀이 체험과 쿠킹클래스를 즐길 수 있는 '스포키 키즈클럽'이 입점한다. 4층에는 국내 최대 규모 반다이남코코리아 '펀스퀘어', 일본 피규어·프라모델 브랜드 '베스트하비' 국내 1호점, 대형 키즈 테마파크 '바운스', 글로벌 외식 브랜드 '하이디라오' 동북 상권 최대 매장(11월) 등이 오픈한다.

지하 1층은 청량리역과 직접 연결돼 있다. 라이프스타일 편집숍 '미니소', 글로벌 생활용품 브랜드 '니토리' 등 '이지 초이스' 매장을 구성했다. 600평 규모의 동북 상권 최대 '무신사 스탠다드' 매장은 12월에 오픈한다.

서울시 동대문구 전농동에 위치한 롯데몰 벨리타운 청량리 외관 [사진=롯데백화점 제공]

◆벨리곰·음악·향기로 공간 차별화…백화점과 서비스 연계

쇼핑몰은 롯데그룹의 글로벌 캐릭터 '벨리곰'을 전면에 내세웠다. 1층 출입구 정면에는 벨리곰의 영상을 담은 '미디어 큐브'를 배치했고, 야외 광장에는 5미터 높이의 벨리곰 조형물을 세웠다. 벨리곰 캐릭터와 색감을 적용한 가족 화장실을 조성했으며, 라이프스타일 편집숍 '시시호시'에는 굿즈를 판매하는 '벨리곰 샵인샵 1호점'도 마련했다.

공간 감성을 위해 고품격 음향 브랜드 '보스(BOSE)' 오디오 90개를 지하 1층부터 4층까지 설치했다. 각 층의 구역마다 '키즈', '유스', '컬쳐' 등을 테마로 어울리는 음악을 들려준다. 롯데백화점의 시그니처 향인 '플리트비체' 향을 주요 휴게 공간에 분사해 품격 있는 휴식 경험도 제공한다.

개점을 기념해 오는 23일부터 20만 원 이상 구매 고객에게 '벨리곰 키링', '사파리스팟 짐색' 등 한정판 굿즈를 선착순 증정한다. 다음 달 1일까지 하이디라오 식사권, 아이폰18 등이 걸린 '청량 드로우 이벤트'를 진행하며, 같은 달 8일까지 벨리곰이 쇼핑몰 곳곳에 출몰해 깜짝 선물을 증정하는 '벨리곰 위크'도 운영한다. 같은 기간 '닌텐도 피크민 스페셜 팝업'에서는 피크민 오리지널 굿즈와 고객 체험 이벤트를 선보인다.

롯데백화점 청량리점은 명동, 잠실에 이어 서울시 내 세 번째 '롯데타운'의 위상을 갖춘다. 쇼핑몰 4층과 백화점 3층 이동로 및 청량리역 연결부를 확대해 쇼핑 편의성을 강화하고 상호 서비스를 연계할 계획이다.

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