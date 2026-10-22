한국관광공사, 카카오와 전국 가을 여행지 33곳 방문 이벤트 개최

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사는 22일까지 카카오와 가을여행 참여 이벤트를 진행했다
- 전국 33곳 여행지 방문 후 인증·공유하면 이벤트 응모가 완료된다
- 추첨을 통해 100여 명에게 여행 관련 경품을 제공하며 30일 발표한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 오는 11월 22일까지 카카오와 함께 국민 참여 이벤트 '춘식이랑 가을여행 톡! 떠나자'를 진행한다. 이번 이벤트는 '여행가는 달' 캠페인과 연계해 국내여행을 장려하고 지역관광에 활력을 더하기 위해 마련됐다.
'여행가는 달' 캠페인은 문화체육관광부와 공사가 교통·숙박·여행상품 할인 등 다양한 혜택을 제공해 국내여행를 장려하고 지역경제를 활성화하는 캠페인이다. 올해는 10월부터 두 달간 민·관 230여 개 기관 및 기업이 참여해 다양한 여행 혜택을 제공하고 있다.
이벤트 참여 방법은 다음과 같다. 공사가 선정한 전국 33곳의 가을 추천 여행지 중 한 곳을 방문해 현장에 설치된 카카오프렌즈의 '춘식이' 캐릭터 입간판을 찾아 QR코드를 스캔한다. 이어 카카오톡 톡디지털카드로 방문을 인증한 뒤, 해당 이벤트를 카카오톡으로 친구에게 3회 이상 공유하면 응모가 완료된다.
이벤트 대상 여행지는 ▲강천산 군립공원(전북 순창) ▲고수동굴(충북 단양) ▲대관령 하늘목장(강원 평창) ▲소수서원(경북 영주) ▲제주별빛누리공원(제주) 등 가을 정취를 만끽할 수 있는 전국 33곳이다.
경품은 추첨을 통해 100여 명에게 제공된다. LG 스탠바이미2 Max, 풀리오 마사지기, 카카오톡 선물하기 쿠폰 등 다양한 선물이 준비되어 있으며 당첨자는 11월 30일 발표한다. 이벤트 참여 방법과 여행지 등 자세한 내용은 '여행가는 달' 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
공사 김석일 국내여행진흥팀장은 "카카오톡을 활용해 누구나 쉽게 참여하고, 직접 여행지를 방문해 가을의 정취를 가족, 친구들과 나눌 수 있도록 이번 이벤트를 마련했다"라며, "이번 이벤트와 함께 교통·숙박·여행상품 등 다양한 할인 혜택도 준비한 만큼, 올가을 국내 곳곳을 여행하며 새로운 매력을 발견하여 지역에 활력을 더해주시길 바란다"라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com