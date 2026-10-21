대전 중구, 성심당 일대 주차난 해소 추진…민간 주차장 활용

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구가 21일 원도심 주차난 해소 계획을 확정했다
- 공영주차장 9곳 398면을 2027년까지 직영으로 전환한다
- 민간 주차장 준공영제와 주요 관광지 주차공유를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 중구가 성심당 등 원도심 주요 관광지 방문객 증가에 따른 주차난 해소를 위해 공영주차장 직영을 확대하고 민간 주차장 준공영제를 도입한다. 주차장 신설보다 기존 주차시설의 활용도를 높이는 데 중점을 둔다는 방침이다.
중구는 이 같은 내용을 담은 2027년도 주요 업무 계획을 확정했다고 21일 밝혔다.
구는 높은 토지 가격과 재정 부담으로 원도심 내 공영주차장 확충이 어려운 만큼 기존 주차시설의 운영 방식을 개선하고 민간 주차 공간을 활용하기로 했다.
우선 2027년까지 공영주차장 9곳, 398면을 구 직영 체제로 전환한다. 2028년까지는 스마트 통합관제시스템을 단계적으로 구축해 실시간 주차 정보와 상권 이용객 대상 주차 할인 서비스를 제공할 계획이다.
민간 주차장 준공영제도 2027년 하반기 도입을 목표로 추진한다. 민간 주차장의 유휴 공간을 지역 상권 이용객과 공유하고 주차 요금 부담을 줄이기 위한 운영 방안을 마련할 예정이다.
이와 함께 성심당과 야구장, 보문산 공원 등 원도심 주요 시설을 연계하는 주차 공간 공유 사업도 추진한다. 지역 대학과 민간기업 등과 협력해 주차 수요를 분산한다는 구상이다.
김제선 중구청장은 "원도심은 주차시설 확충에 한계가 있는 만큼 기존 방식에서 벗어난 접근이 필요하다"며 "지역사회와 협력해 주민과 방문객의 불편을 줄일 수 있는 정책을 추진하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com