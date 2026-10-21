백동흠 대전경찰청장 "시민 목소리 경청…공정한 경찰 되겠다"

AI 핵심 요약beta
- 백동흠 대전경찰청장은 21일 공정한 경찰이 되겠다고 강조했다
- 대전경찰청은 제81주년 경찰의 날 기념식을 개최했다
- 경찰관과 민간인 유공자들에게 표창과 감사장을 수여했다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 백동흠 대전경찰청장이 제81주년 경찰의 날을 맞아 시민의 목소리에 귀 기울이는 공정한 경찰이 되겠다고 강조했다.
백동흠 청장은 21일 대전경찰청 김용원홀에서 열린 기념식에서 "시민의 안전을 위해 노력해 주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 시민의 목소리에 더욱 귀 기울이며 시민의 안전을 수호하는 공정한 대전경찰이 되겠다"고 밝혔다.
이날 행사에는 이병환 대전자치경찰위원장과 정기룡 경우회장 등 협력단체 관계자, 표창 수상자 등 200여 명이 참석했다.
기념식에 앞서 백 청장과 경찰 지휘부는 국립대전현충원을 찾아 현충탑과 경찰묘역에 헌화하고 순국선열과 순직 경찰관들을 추모했다.
이어 열린 기념식에서는 치안과 경찰행정 발전에 기여한 경찰관과 민간인에 대한 포상이 진행됐다.
이동헌 경정이 대통령 표창을 받았으며 조갑익 경감은 행정안전부장관 표창, 김은덕 행정주사보는 경찰청장 표창을 수상했다. 강효제 주무관과 김영성 경감, 서형주 경사도 각각 대전경찰청장·대전시장·자치경찰위원회 표창을 받았다.
민간인 유공자로는 강도묵 대전경찰청 시민감찰위원장이 장관 표창을 받았으며 최대성 대전시의회 예산결산특별위원장은 경찰청장 감사장을 받았다. 이장석 선양소주 대외협력실 과장과 김경덕 안보자문협의회 위원에게는 대전경찰청장 감사장이 수여됐다.
nn0416@newspim.com