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[KPGA] 22일 개막 제네시스 챔피언십 10주년, 특별한 순간들

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AI 핵심 요약

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  • 제네시스 챔피언십이 21일 출범 10주년을 맞았다
  • 올해 대회는 천안 우정힐스CC에서 국제대회로 열렸다
  • 우승자에게 1300점이 걸려 대상 경쟁을 좌우한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=한국프로골프(KPGA) 투어의 대표 대회로 자리 잡은 제네시스 챔피언십이 출범 10주년을 맞는다. 2017년 첫 대회를 시작으로 정상급 선수들의 치열한 경쟁과 숱한 명승부를 만들어낸 제네시스 챔피언십은 이제 세계적인 선수들이 경쟁하는 국제대회로 성장했다.

올해로 10회째를 맞는 제네시스 챔피언십은 지난해에 이어 충남 천안의 우정힐스 컨트리클럽에서 개최된다. KPGA 투어와 DP월드투어가 공동 주관하는 이번 대회는 2026시즌 제네시스 대상 경쟁의 향방을 가를 중요한 무대이기도 하다.

제네시스 챔피언십의 역사는 2017년으로 거슬러 올라간다. 당시 KPGA 투어 최고 수준의 상금과 우승자에게 제공하는 제네시스 차량, 해외투어 출전 기회 등 파격적인 혜택으로 출범부터 골프계의 관심을 모았다.

[천안=뉴스핌] 이웅희 기자=2017년 제네시스 챔피언십 초대 챔피언 김승혁 [사진=KPGA] 2026.10.21 iaspire@newspim.com

첫 대회의 주인공은 김승혁이었다. 인천 잭 니클라우스 골프클럽 코리아에서 열린 대회에서 김승혁은 나흘 내내 선두 자리를 지키며 최종합계 18언더파 270타로 우승했다. 공동 2위와 무려 8타 차를 벌린 압도적인 승리였다. 김승혁이 세운 최저타수와 최다 언더파, 최다 타수 차 우승 기록은 여전히 대회 역사에 남아 있다.

2018년에는 이태희가 긴 부진을 털어내고 재기의 발판을 마련했다. 마지막 날 선두에 5타 뒤진 채 출발했지만 5타를 줄이는 뒷심을 발휘해 최종합계 7언더파 281타로 정상에 올랐다. 2015년 생애 첫 우승 이후 퍼터 교체에 따른 어려움을 겪었던 이태희에게는 3년 만에 찾아온 값진 우승이었다.

대회의 인기도 빠르게 높아졌다. 2018년에는 3만878명의 갤러리가 입장해 KPGA 투어 최초로 단일 대회 관중 3만명 시대를 열었다.

2019년에는 임성재가 믿기 어려운 역전 드라마를 완성했다. 최종라운드 시작 당시 선두 문경준에게 7타 뒤져 있었지만 마지막 날 5언더파를 몰아치며 최종합계 6언더파 282타로 KPGA 투어 첫 우승을 신고했다. 미국프로골프(PGA) 투어에서 아시아 선수 최초로 신인상을 받은 직후 거둔 우승이어서 의미를 더했다.

이 대회에는 역대 KPGA 투어 단일 대회 최다인 3만8695명의 갤러리가 입장해 흥행 기록도 새로 썼다.

2020년 우승자 김태훈은 아버지와 함께한 특별한 순간을 남겼다. 2007년 투어 데뷔 당시부터 캐디백을 멘 아버지 김형돈 씨와 호흡을 맞춰 최종합계 6언더파 282타로 우승했다. 김태훈은 그해 제네시스 대상과 상금왕까지 석권하며 최고의 시즌을 보냈다.

제네시스와의 인연도 각별했다. 대회 우승으로 GV80, 대상 수상으로 GV70을 받은 김태훈은 이듬해 PGA 투어 제네시스 인비테이셔널에서 홀인원을 기록해 G80까지 획득했다. 불과 4개월 사이 제네시스 차량 3대를 손에 넣은 진기록이었다.

2021년에는 차세대 주자들의 활약이 두드러졌다. 이재경이 최종합계 14언더파 274타로 정상에 올라 새로운 강자로 존재감을 드러냈다. 고군택은 1라운드에서 10언더파 62타를 기록해 코스레코드를 작성했고, 신상훈은 준우승으로 가능성을 입증했다.

2022년에는 오랜 기다림 끝에 첫 우승을 거둔 김영수가 감동을 선사했다. 투어 데뷔 11년, 107번째 출전 대회에서 마침내 우승컵을 들어 올린 김영수는 이후 시즌 최종전까지 제패하며 대상과 상금왕을 동시에 차지했다.

김영수와 캐디 김재민 씨의 인연도 주목받았다. 군 복무 시절 처음 만난 두 사람은 선수와 캐디로 다시 만나 첫 우승의 기쁨을 나눴다. 당시 대회는 우승자의 캐디에게 별도 트로피를 수여하는 등 선수뿐 아니라 캐디를 존중하는 문화를 선보이기도 했다.

2023년에는 베테랑 박상현이 연장 승부 끝에 새로운 역사를 썼다. 임성재, 배용준과 벌인 3자 연장전에서 두 번째 홀까지 가는 접전을 승리로 장식하며 통산 14승을 수확했다. 이 우승으로 박상현은 KPGA 투어 최초로 국내 통산 상금 50억원을 돌파했다. 40대에 접어든 뒤에도 정상급 경쟁력을 유지하며 상금왕과 최저타수상까지 거머쥐었다.

2024년은 대회의 위상이 한 단계 올라선 전환점이었다. DP월드투어와 공동 주관하는 국제대회로 확대됐고 총상금도 400만 달러로 증가했다. 우승자에게 DP월드투어 시드가 제공되면서 국내 선수들의 해외 진출 통로도 넓어졌다.

첫 공동 주관 대회의 우승자는 안병훈이었다. 김주형과 나란히 최종합계 17언더파 271타를 기록한 뒤 연장 첫 홀에서 버디를 잡아 승부를 끝냈다. 2015년 신한동해오픈 이후 9년 만에 국내 무대에서 거둔 우승이었다.

[서울=뉴스핌] 제네시스 챔피언십에서 역전 우승을 이룬 이정환. [사진= KPGA] 2025.10.26 fineview@newspim.com

지난해에는 개최 장소를 우정힐스CC로 옮겼고, 이정환이 새로운 역사의 주인공으로 등장했다. 최종라운드를 선두에 4타 뒤진 채 시작한 이정환은 이날 7타를 줄이는 맹타를 휘둘러 역전 우승을 이뤘다.

2018년 이후 7년 만에 통산 3승째를 신고한 이정환은 DP월드투어 공동 주관 대회 우승을 발판으로 유럽 무대 진출에도 성공했다. 2년간의 DP월드투어 출전 자격을 확보한 데 이어 플레이오프 1차전인 아부다비 HSBC 챔피언십 출전권까지 얻었다.

대회 운영 환경도 진화했다. 지난해에는 우정힐스CC 인근 5000평 부지에 천연잔디 드라이빙 레인지를 마련하고 선수와 캐디를 위한 전용 카페 및 라운지를 설치해 국제대회에 걸맞은 지원 시설을 갖췄다.

이처럼 제네시스 챔피언십은 9차례 대회를 치르는 동안 신예의 등장과 베테랑의 부활, 극적인 역전승, 국제무대 진출이라는 다양한 이야기를 쌓아왔다.

10번째 대회가 열리는 올해도 치열한 경쟁이 예고된다. 직전 대회인 더채리티클래식 2026 종료 기준 제네시스 포인트 상위 36명이 출전 자격을 얻었다. 특히 이번 대회는 우승자에게 제네시스 포인트 1300점이 주어지는 올 시즌 마지막 대회다.

제네시스 대상뿐 아니라 포인트 상위 10위권 경쟁에도 큰 영향을 미칠 수 있는 만큼 국내 선수들에게는 시즌 전체의 성과를 결정짓는 무대가 될 전망이다.

지난 9년간 매번 새로운 주인공을 탄생시킨 제네시스 챔피언십. 출범 10주년을 맞은 올해에는 어떤 선수가 우승컵을 품고 대회 역사에 또 하나의 이름을 새길지 관심이 쏠린다.

iaspire@newspim.com

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고물가·고금리 시대…월가가 주목하는 '네가지 상품' 이 기사는 10월 20일 오후 1시29분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [편집자주] 미국 금융위기 이후 약 20년간 글로벌 자산시장의 핵심 축이었던 저물가·저금리의 골디락스가 막을 내렸다. 미국을 필두로 한 주요국의 눈덩이 재정적자와 국채 공급 과잉, 지정학적 충돌로 인한 공급망 재편과 끈적끈적한 물가, 인공지능(AI) 주도권을 잡기 위한 빅테크의 폭발적인 회사채 발행이 금리 방향을 돌려 놓았다. 금리가 이른바 '더 높이 더 오래(higher for longer)' 고착화되는 패러다임 변화 속에 투자 공식도 바뀌고 있다. 현금성 파킹부터 조달 비용 상승을 견디는 우량주까지 미국 상장지수펀드(ETF)가 제공하는 투자 기회를 탐색해 본다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 최근 미국 금리가 '더 높이 더 오래' 머무르는 데는 완고하게 높은 인플레이션과 무관하지 않다. 전쟁으로 인한 유가 상승과 산업 전반으로 확산된 파장은 미국 10년물 국채 수익률을 5% 선으로 밀어 올린 주요인이라는 데 이견의 여지가 없다. 중동 지정학적 긴장과 에너지 쇼크, 여기에 인공지능(AI) 투자 낙수효과로 인한 성장 지표가 맞물리며 금리 상승에 힘을 실어주는 모양새다. 월가가 고금리 대응과 함께 인플레이션에 대한 방어막을 세우는 데 잰걸음을 하는 이유도 여기에 있다. 투자은행(IB) 업계는 인플레이션 상승률을 연방준비제도(Fed)의 목표 수준인 연 2%로 되돌리는 일이 생각보다 오래 걸릴 것이라는 데 한 목소리를 낸다. 월스트리트저널(WSJ)을 포함한 주요 매체와 경제학자들은 물가 우려와 늘어나는 연방 부채 부담이 맞물리면서 미국 10년물 국채 수익률이 5% 안팎에서 장기간 머무는 시나리오를 점친다. 투자은행(IB) 업계는 인플레이션 상승에 대응하기 위한 자산으로 실물 원자재와 물가연동채권(TIPS), 인프라 자산 그리고 금리 상승 헤지 펀드 등 크게 네 가지를 제시한다. 물가연동채권(TIPS)은 미국 소비자물가지수(CPI)와 연동해 채권 원금과 이자를 맞춰 올려주는 채권으로, 대표적인 인플레이션 헤지 자산이다. 물가와 금리 상승에 방어막 제공하는 ETF [AI 일러스트 = 황숙혜 기자] 미국 상장지수펀드(ETF) 가운데 해당 채권에만 집중 투자하는 상품으로 TIP(iShares TIPS Bond ETF)이 대표적이다. 세계 최대 자산운용사 블랙록이 2003년 12월 출시한 펀드는 TIPS ETF의 대명사 격이다. 시장 조사 업체 ETFDb에 따르면 총 운용 자산(AUM) 규모가 144억달러를 웃돌고, 최근 1개월 사이 일평균 거래량이 208만주로 파악됐다. 생성형 인공지능(AI) 모델의 관련 자료 분석에 따르면 TIPS는 미국 재무부가 발행하는 물가연동채권으로, 일반 채권과 달리 인플레이션 상승에 맞춰 채권의 가치가 변동된다. 이 같은 설계로 인해 물가 상승 시기에 채권의 구매력 저하를 일정 부분 방어한다. 미국 10년물 국채 수익률 [자료=블룸버그] 물가가 오르면 채권의 원금이 그만큼 늘어나기 때문에 일반적인 채권과 마찬가지로 쿠폰 금리가 고정돼 있지만 이자율 산출의 기준이 되는 원금이 확대되고, 이자 금액도 함께 증가하는 구조를 보인다. TIP는 ICE BofA US Treasury Inflation Linked Bond를 벤치마크로 추종하고, 잔존 만기가 1년 이상인 물가연동채권에 고르게 분산 투자한다. 포트폴리오에는 미국 정부가 보증하는 AAA 등급의 국채가 거의 100%에 이르는 비중을 차지하고 있어 신용 위험이 거의 없다. 운용 보수 역시 연 0.18%로 낮은 수준이고, 매달 분배금을 지급하는 월 배당 구조다. ETFDb에 따르면 최근 1년 사이 TIP은 총 수익률 기준으로 1.55%의 손실을 냈고, 연초 이후로도 0.69% 손실을 기록했다. AI 모델의 데이터 분석에 따르면 최근 1년 사이 미국 금리가 빠른 속도로 오른 결과로 풀이된다. TIP의 유효 듀레이션은 6.17년으로, 시장 금리가 1%포인트 상승할 때 채권 가치가 6.17% 떨어진다는 의미다. 물가가 상승해 채권 원금이 늘어나는 속도보다 연준의 긴축과 고금리 장기화로 인해 채권 가격이 떨어지는 속도가 더 빨랐기 때문에 총 수익률 기준으로 손실을 냈다는 설명이다. TIPS와 TIP은 인플레이션 상승을 방어하지만 시장 금리가 급격하게 오르는 과정에 손실을 보는 독특한 이중 구조를 지닌다고 시장 전문가들은 지적한다. TIPS도 여전히 채권이기 때문에 듀레이션 리스크를 피할 수는 없다는 얘기다. 하지만 TIPS와 TIP이 물가 헤지에 실패한 자산이라고 보는 것은 타당하지 않다. 만기까지 보유하거나 듀레이션을 조절하면 헤지 기능이 작동하기 때문이다. 월가는 물가가 큰 폭으로 뛰면서 연준이 금리를 과격하게 올릴 경우 듀레이션이 매우 짧은 단기물 TIPS로 전환하는 전략을 추천한다. 모하메드 엘-에리언 알리안츠 수석 경제 자문관은 최근 자신의 페이스북 계정에 "금리 상승으로 인해 TIPS의 실질 수익률, 즉 물가 상승률을 제외하고 순수하게 챙기는 이자가 연 2.9%선까지 뛰었다"며 "이는 과거 평균치인 1.3%를 크게 상회하는 수치로, TIPS를 매입해 만기까지 보유하는 투자자들이 소비자물가 상승률에 연 2.9%의 실질적인 구매력 방어망을 확보하는 셈"이라고 전했다. 평균 유효 듀레이션이 긴 TIP의 단점을 보완한 상품이 STIP(iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF)다. 블랙록이 2010년 12월 출시한 펀드는 잔존 만기가 5년 미만인 채권만 포트폴리오에 편입한다. 이 때문에 펀드의 유효 듀레이션은 2.24년에 불과하다. 뱅가드의 VTIP(Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) 역시 단기물 TIPS로 포트폴리오를 운용한다. TIP의 경우 시장 금리가 1%포인트 오를 때 가격이 6.17% 하락하지만 STIP의 경우 2.24% 떨어지는 데 그치는 셈이다. 듀레이션이 짧은 만큼 금리 상승에 따른 채권 가격 하락이 제한적이고 운용 보수가 연 0.03%로 TIP보다 낮아 장기 보유에 유리하다는 평가다. AI 모델의 공식 보고서 분석에 따르면 연준이 금리를 적극적으로 인상하는 국면에는 TIP보다 듀레이션이 짧은 STIP의 자산 가치 방어 효과가 훨씬 높다. 블랙록의 보고서는 STIP이 초저변동성 현금성 자산에 가깝게 움직인다고 소개한다. 인플레이션에 따라 매월 원금이 보정되는 동시에 가격 변동성이 극도로 제한되기 때문에 위험 회피 성향이 강한 개인이나 기관 투자자들이 고물가 시기에 현금을 파킹하는 용도로 적합하다는 설명이다. 금리 인하 국면에는 TIP과 STIP의 명암이 달라진다. 듀레이션이 긴 TIP은 금리 하락에 따른 가격 상승 효과를 보지만 STIP은 가격 상승이 상대적으로 낮은 수준에 그친다.   shhwang@newspim.com 2026-10-21 08:00
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"음악 들으며 쉬어가요"…한강 달군 청년버스킹 [서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한강에서 가을 정취를 느끼며 음악을 즐길 수 있는 청년 버스킹 축제가 열렸다.  푸른 하늘과 선선한 바람이 부는 한강에 청년 음악가들의 선율이 흘러나왔다. 돗자리를 펴고 앉은 시민들은 음악에 맞춰 박수를 치고 몸을 흔들며 도심 속에서 잠시 휴식을 즐겼다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '비트박서' 잭브라이언이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 17일 오후 1시 서울 여의도한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트가 주최하고 서울특별시가 후원한 '2026 한강 청년 버스킹 축제 : DAY OFF SEOUL'이 막을 올렸다. 이날 축제에는 제4회 싱어송라이터 오디션 '히든스테이지'에 참여한 청년 뮤지션들을 비롯해 재즈밴드와 비트박서 등 다양한 장르의 음악가들이 무대에 올랐다. 선선한 바람이 불었지만, 한낮의 햇볕은 강했다. 그럼에도 한강에 특별히 마련된 공연장에 시민들의 발길이 이어졌다. 야외 공연장 주변에는 돗자리를 펴고 자리를 잡은 시민들이 하나둘 늘어났다. 반려견과 함께 나온 시민부터 아이를 업고 공연을 찾은 가족까지, 다양한 관객들이 한강의 가을 정취와 음악을 함께 즐겼다. 축제의 문은 김루꾸밴드가 열었다. 뉴올리언스 사운드를 기반으로 한 재즈 선율과 자작곡 '적당히 좀 예뻐' 등을 선보이자 시민들은 박수를 치고 멜로디를 흥얼거리며 호응했다. 공연이 끝날 무렵 앙코르 요청이 나오자 '유 아 마이 선샤인(You Are My Sunshine)'으로 화답했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 참가자 도이주가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 도이주는 피아노 한 대와 목소리만으로 재즈와 인디 감성을 오가는 음악을 들려줬다. 어린 시절 가족과 함께했던 기억을 담은 미발매 자작곡도 선보이며 차분하게 무대를 채웠다. 비트박서 잭브라이언(Jackbryan)의 무대에서는 분위기가 한층 달아올랐다. 그는 입과 호흡만으로 여러 악기에서 나는 듯한 소리를 구현하며 '도파민'을 선보였고, 객석에서는 "잘한다"는 감탄과 박수가 잇따랐다. 무대를 지켜보던 시민들도 야외에서 음악을 즐기는 매력에 만족감을 나타냈다. 금천구에서 온 60대 김모 씨는 평소 남편과 한강을 자주 찾는다며 "날씨도 좋고 음악까지 들으니 평소보다 더 흥겹고 행복하게 느껴졌다"고 말했다. 이어 "실내 공연보다 이렇게 야외에서 즐기는 공연을 더 좋아한다"며 "향수 체험 같은 프로그램도 함께할 수 있어 좋았고, 다음에도 이런 행사가 열리면 다시 오고 싶다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스에서 기념사진을 촬영하고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 경기도 성남에서 어머니와 함께 온 40대 정모 씨는 지인을 통해 한강에서 축제가 열린다는 소식을 듣고 현장을 찾았다. 그는 "지금까지 본 공연 중에서는 비트박스 무대가 가장 인상 깊었다"며 "실내보다 날씨 좋은 날 야외에서 음악을 듣는 게 더 좋은 것 같다"고 말했다. 다만 "조금만 멀어져도 공연 소리가 잘 들리지 않아 아쉬웠다"며 "이런 행사가 더 많이 알려졌으면 좋겠다"고 음향과 홍보에 대한 의견도 전했다. 시민들의 호응 속에 무대는 계속됐다. 무대 중후반에는 '히든스테이지' 대상 수상자인 심각한 개구리가 무대에 올랐다. 그는 "날씨와 어울리는 노래도 준비했으니 끝까지 잘 즐겨주셨으면 좋겠다"고 관객들에게 인사를 건넸다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 대상 수상자 심각한 개구리가 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 최근 '히든스테이지'에서 대상을 받은 곡 '추락한 개구리'를 발매했다는 소식도 전했다. 심각한 개구리는 "공부를 하거나 취업을 준비하는 등 자신이 원하는 무언가를 이루기 위해 열심히 노력해도 원하는 결과가 나오지 않을 때가 있고, 살다 보면 예상하지 못한 일들이 벌어지기도 한다"며 "그런 순간들을 잘 이겨내고 서로 손을 잡으며 함께 살아가자는 마음을 담았다"고 곡에 담긴 의미를 설명했다. 이어 마지막 순서에는 '히든스테이지' 최우수상 수상자 윤태경이 무대에 올라 축제의 대미를 장식했다. 윤태경은 "10년 전 '슈퍼스타K5'를 통해 데뷔한 뒤 한강공원에서 버스킹을 하며 목청껏 노래하다 종종 민원 때문에 쫓겨나기도 했다"며 "이렇게 멋진 무대에서 마지막 순서의 주인공처럼 노래할 수 있어 기분이 좋다. 호응을 잘해주시는 분들께 맛있는 선물도 드릴 테니 공연을 재미있게 즐겨달라"고 웃으며 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '히든스테이지 시즌4' 최우수상 수상자 윤태경이 17일 오후 서울 여의도 한강공원 녹음수광장에서 감엔터테인먼트 주최로 열린 '2026 한강 청년 버스킹 축제'에서 라이브 공연을 선보이고 있다. 2026.10.17 yeawon2@newspim.com 공연장 한쪽에는 시민들이 직접 참여할 수 있는 체험 공간도 마련됐다. '서울의 향을 찾아서 2.0'에서는 초량·후암·연희·성수·삼청·도화·낙원 등 서울의 지역을 모티브로 한 향을 직접 시향할 수 있었다. 시민들은 여러 향을 맡아본 뒤 원하는 향을 선택해 받을 수 있다. 친구들과 시험을 마친 뒤 기분 전환을 위해 용인에서 왔다는 17세 이모씨도 공연과 체험을 함께 즐겼다. 이들은 "멀리 있다가 음악 소리가 들려서 와봤는데 노래를 다 잘하시는 것 같다"며 "향수 체험도 해보려고 한다. 연희와 낙원 향이 마음에 든다"고 말했다. [서울=뉴스핌] 김예원 기자 = '2026 한강 청년 버스킹 축제'이 열린 17일 오후 서울 여의도한강공원 녹음수 광장에서 시민들이 현장 체험 부스(서울의 향을 찾아서, 한강로 사진관)를 둘러보고 있다2026.10.17 yeawon2@newspim.com 이어 "다음에도 이런 행사가 열린다면 친구들과 또 오고 싶다"며 "공연뿐 아니라 다양한 체험을 함께 할 수 있어서 좋은 것 같다"고 덧붙였다. 음악과 한강의 풍경, 청춘에게 전하고 싶은 문장을 엽서에 적어 남기는 '한강 사운드 엽서'도 운영됐다. 축제 현장의 순간을 사진으로 남길 수 있는 '한강 포토 스테이션'도 마련됐다. 시민들은 공연을 감상하는 데 그치지 않고 향과 사진, 엽서 등 다양한 체험을 즐기며 가을 한강에서의 시간을 이어갔다. taeyi427@newspim.com 2026-10-17 17:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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