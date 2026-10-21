[2026 국감] 유승민 대한체육회장 "병역특례 폐지 시 아마추어 측 목소리도 반영"

AI 핵심 요약beta
- 유승민 대한체육회장은 21일 병역특례 개정에 선수들 목소리를 반영해야 한다고 했다
- 일부 프로 선수의 태도 논란에 징계위원회를 열고 소양교육도 강화하기로 했다
- 동계 종목 선수들의 상무 입대 기회를 확대할 방안을 국방부와 추진하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한체육회 유승민 회장이 병역특례 폐지 제도를 손질할 때 아마추어 선수들의 목소리도 반영해야 한다는 입장을 냈다.
유 회장은 21일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 국정감사에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 병역 특례 폐지 논란과 관련한 더불어민주당 임오경 의원의 질의에 이같이 답했다.
임 의원은 "아시안게임에서 이번에 보여준 스포츠 정신은 최악의 최악이었다. 인정하나"라고 묻자, 유 회장은 "네"라고 답했다.
프로 종목 선수들의 태도 논란을 비판한 임 의원은 대한체육회 차원에서 윤리위원회를 개최했는지 여부를 물었다. 유 회장은 "종목별로 윤리 교육과 소양 교육은 계속 실시하고 있다. 대회 출전 전에도 관련 지침 등을 상세히 설명한다. 다만 야구, 축구는 선수촌 입촌 종목이 아니라서 한계가 있었다"고 말했다.
임 의원은 국제대회 때 한시적으로 국가대표에 소집되는 프로 선수들의 소양 교육을 강화해야한다고 주장했다. 현행 교육이 온라인 강의, 형식적 서명 수준에 그치는 등 부실하게 진행되고 있으며 교육 미이수자에 대해 제재가 없다는 점도 지적했다.
임 의원은 이번 아시안게임에서 도를 넘는 세리머니와 병역 특례만 바라봤다는 취지의 발언을 해 논란을 불러일으킨 축구 대표팀의 박승수, 양민혁, 이기혁의 이름을 언급했다.
이어 프로 선수들로 구성된 야구 대표팀이 슈퍼라운드에서 일본 실업 야구팀 선수들로 구성된 일본 대표팀에 완패당한 것도 함께 거론했다.
태극마크를 달기 위해 노력하는 아마추어 선수들에게 일부 프로 선수들의 태도가 상처가 될 수 있다고 비판한 임 의원은 "아시안게임 병역 특례는 폐지해야 한다고 생각한다. 아시안게임 출전을 2부 또는 3부 리그 선수들에게 넘겨야한다"는 주장했다.
이에 유 회장은 병역 특례 제도에 개선이 필요하다는 것에 동의하면서도 여러 선수들의 목소리를 반영하는 것이 필요하다는 입장을 드러냈다.
유 회장은 "일부 프로 선수들의 태도 때문에 이런 일이 생겼다. 아마추어 선수들의 목소리도 반영해야 한다. 전반적으로 적절하게 개정돼야 한다고 생각한다. 일부 프로 선수들 때문에 다른 선수들의 기회까지 박탈된다는 점을 고려하면 조심스럽게 접근할 필요가 있다"고 강조했다.
논란을 일으킨 선수들과 종목 단체에 대해 징계위원회를 개최하라는 임 의원의 요구에 유 회장은 "그렇게 하겠다"고 답했다.
병역 특례 폐지와 관련해 전성기가 짧은 운동 선수의 경력 단절도 고려해야한다는 목소리도 나온다. 게다가 국군체육부대(상무)에서 모든 인원을 수용하는 것도 어렵고, 상무에 입대할 수 있는 인원도 차이가 있다. 병역 특례가 폐지될 경우 종목별 형평성 문제도 따져봐야한다는 주장도 제기된다.
특히 동계 종목 가운데 상무 내에는 바이에슬론 밖에 없다. 국민의힘 윤용근 의원은 병역을 이행하면서 선수 생활을 이어갈 수 있는 국군체육부대에 들어갈 기회는 종목마다 다르다는 점을 지적했다. 이어 지난 8월 국방부가 동계 종목 선수 22명의 정원을 확보했다고 통보한 이후 진전이 없는 점도 짚었다.
윤 의원이 "종목 규모와 운영 여건이 다른 점을 고려해도 하계와 동계 종목의 격차는 합리적이라 볼 수 없다"고 지적했고 유 회장은 "방법을 여러 갈래로 찾고 있다. 동계 종목의 상무 입대를 더욱 책임있게 추진하겠다"고 밝혔다.
이에 대해 문화체육관광부 이선영 체육국장은 "8월 이후 국방부와 실무 협의를 하고 있다. 하계 종목은 시설을 갖추고 있지만, 동계 종목은 그렇지 못하다는 것이 국방부의 입장"이라고 답했다.
윤 의원이 상무 내 동계 종목 확대가 일회성 인원 배정에 그치지 않고 장기적인 선발과 종목 특성을 반영한 운영 체계를 만들어야한다고 요구하자 이 국장은 "조속히 마련해 실행하겠다"고 말했다.
willowdy@newspim.com