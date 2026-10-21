재경부, APEC서 '국부펀드' 구상 소개...디지털 인프라 투자 협력 강조

AI 핵심 요약beta
- 허장 재정경제부 제2차관은 21일 APEC 재무장관회의에서 디지털 인프라 투자 구상을 소개했다
- 국민성장펀드로 민간투자를 촉진하고 전략형 국부펀드로 장기자금을 공급한다고 밝혔다
- 캐나다·뉴질랜드·중국 등과 국부펀드 및 공급망 협력 확대 방안을 논의했다
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캐나다·뉴질랜드와 공급망 협력…OECD·AIIB도 면담
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 허장 재정경제부 제2차관이 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 무대에서 국민성장펀드와 전략형 국부펀드를 통한 디지털 인프라 투자 방향을 소개했다. 공공자금이 민간투자를 이끄는 마중물 역할을 하고, 전략산업에 장기 투자자금을 공급하겠다는 구상이다.
21일 재정경제부에 따르면 허 차관은 지난 20일부터 이날까지 중국 홍콩에서 열린 2026년 APEC 재무장관회의에 참석하고 주요국·국제기구 인사들과 양자 면담을 진행했다.
허 차관은 회의 첫날 '디지털 인프라 재원조달' 세션의 선도발언에서 국민성장펀드를 공공자금으로 민간투자를 촉진하는 정책금융 사례로 제시했다. 대규모 투자가 필요한 미래 성장산업에서 공공자금의 역할과 민간자금 활용의 중요성을 설명했다.
정부 재원을 바탕으로 도입할 전략형 국부펀드의 역할도 소개했다. 디지털 인프라 등 전략산업에 장기 투자자금을 제공하고, 글로벌·민간자금을 끌어들이는 핵심 투자자 역할을 수행하도록 할 계획이라고 밝혔다.
이번 회의에서는 역내 경제현황과 함께 인적자본 투자 확대, 공공지출 효율화, 디지털 인프라 재원조달, 취약계층의 금융 접근성 제고 방안 등을 논의했다.
재경부는 이 같은 의제가 지난해 한국이 APEC 의장국으로서 주도한 '인천플랜'의 협력 방향과 연결된다고 설명했다. 인천플랜은 2026년부터 5년간 APEC 재무장관회의의 주요 협력 분야와 이행 방향을 제시한 중기 로드맵이다.
양자 면담에서는 국부펀드와 공급망 협력이 주요 의제로 다뤄졌다.
캐나다와는 전략적 국부펀드 신설에 관한 양국의 정책 방향을 공유하고, 핵심광물 등 공급망 협력 성과를 바탕으로 경제협력을 확대하기로 했다. 뉴질랜드와는 인공지능(AI) 등 첨단 분야 협력과 지정학적 위험에 대응하기 위한 공급망 협력 방안을 논의했다.
중국에는 APEC과 주요 20개국(G20) 재무장관회의 등 다자 무대에서 경제·금융 협력을 이어가자고 제안했다.
허 차관은 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장과의 면담에서 올해 한국의 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 3%대를 기록할 것으로 예상되는 등 경기 회복세가 견고하다고 설명했다. 코먼 사무총장도 한국의 올해 경제전망을 긍정적으로 보고 있다고 화답했다고 재경부는 전했다.
아시아인프라투자은행(AIIB)과는 한국 인재의 기구 내 진출 확대와 한국 기업의 인프라 투자 협력 방안을 논의했다. 쩌우 자이 AIIB 총재는 한국과의 파트너십을 지속해서 강화하겠다는 뜻을 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com