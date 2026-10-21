北 박정천·김여정, 최전방 지역 출몰…"사격진지 차지" 등 위협 쏟아내

AI 핵심 요약beta
- 박정천과 김여정은 20일 최전방 요새화 현장을 시찰했다
- 박정천은 경고방송·사격에 즉각 반격하겠다며 화력 배치를 위협했다
- 진영승은 20일 주도적 DMZ 작전과 단호한 응징을 지시했다
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朴 "월선 주장 억지…설전 없이 즉시 반격"
金 "새 화력구분대 사격진지 차지 " 주장
[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 군부 실세인 박정천(원수 군사칭호) 국방성 고문과 김여정 노동당 부장이 최전방 철조망·지뢰매설 공사현장까지 출몰했다.
이들은 우리 군의 정당한 경고방송과 경고사격을 '억지주장'으로 몰아가며 즉각적인 군사 반격과 화력 배치를 노골적으로 위협하고 나섰다.
21일 조선중앙통신에 따르면 박정천 원수는 20일 이른바 '남부 국경 요새화' 공사현장 주요 지점들을 현지 시찰했다.
이 자리에는 이일환 당 중앙위 비서와 김여정 당 부장, 군 총참모부 주요 지휘관들이 동행했다.
박정천은 군사분계선 일대 차단물 공사 실태를 점검한 뒤, 북한군의 월선과 도발적 행위에 대한 우리 군의 경고 조치를 거론하면서 "저 눈앞의 불량배 무리들이 차단물 공사를 도발의 빌미로 삼으려 한다"며 "저들이 주장하는 군인들의 '월선'은 불순한 목적을 추구하기 위한 의도적·계획적 억지주장"이라고 반발했다.
특히 박정천은 "적이 경고방송과 경고사격에 이어 실제 안전을 위협하는 도발을 해올 때에는 절대로 용납하지 말고 즉시 반격해야 한다"면서 "이제는 설전을 벌이고 앉아있을 때가 아니다. 매우 능숙하고 전문적이며 압도적인 군사행동으로 대응해야 한다"고 호전적 발언을 쏟아냈다.
그러면서 적들이 두려워할 만한 주동적인 화력조직의 필요성을 적극 강조했다.
동행한 김여정 부장 역시 압박 수위를 높였다. 김여정은 "우리 군사지도부는 저 불량배무리들이 우리의 새로운 화력구분대들이 사격진지를 차지한 것을 알게 만들어야 한다"고 강조했다.
이어 그는 김정은 국무위원장의 명령을 인용하며 "적대국가와의 국경선을 가장 영구적인 선으로 만드는 것은 아주 오래도록 잘못 써온 역사에 종지부를 찍는 '성업'이자 '대업'"이라며 소위 '남부 국경 영구화' 방침을 거듭 주장했다.
이처럼 북한 군부 지도부와 핵심 실세가 최전방 공사 현장에 동시 출몰해 거친 언사를 던진 것은, 최근 군사분계선(MDL) 일대에서 벌어지는 정전협정 위반 행위의 책임을 우리 측에 전가하고 군사적 긴장을 고조시켜 명분을 축적하려는 의도로 풀이된다.
북한은 최근 비무장지대(DMZ) 내 무단 지뢰 매설 및 차단물 설치 과정에서 발생한 MDL 무단 침범(월선)에 대해 우리 군이 원칙적으로 시행한 경고방송과 경고사격을 '도발'로 규정했다.
특히 김여정이 '새로운 화력구분대의 진지 점령'을 직접 언급한 점은 향후 전방 지역에서의 국지도발이나 화력 시위 가능성을 염두에 둔 압박 카드로 분석된다.
우리 군 당국은 북한의 이 같은 적반하장식 주장에 엄정 대처하겠다는 입장을 명확히 하고 있다.
진영승 합동참모의장은 북한 지도부의 현장 방문이 이뤄진 20일 중부전선 전방군단을 전격 방문해 작전지휘관 회의를 주재했다.
진 의장은 "북한의 MDL 이남 지뢰 매설과 무단 침범은 명백한 정전협정 위반이자 도발"이라며 "적의 정세악화 책임 전가와 도발 위협은 용납할 수 없다"고 단호히 경고했다.
특히 진 의장은 전방 부대에 비무장지대 내 수세적 대응에서 벗어나 주도적 작전 공간을 확보하는 'DMZ 주도권 강화 작전'을 즉시 시행하라고 지시했다.
북한이 정전협정을 위반하거나 우리 군의 안전을 위협할 경우, 현장에서 원칙과 기준에 따라 즉각적이고 단호하게 응징하겠다는 결의를 분명히 한 것이다.
전문가들은 북한이 '두 개 국가론'을 바탕으로 이른바 '국경 영구 요새화' 작업을 강행하는 과정에서 우리 군의 'DMZ 주도권 작전'과 충돌해 최전방 일대의 군사적 우발 충돌 위험이 그 어느 때보다 고조될 수 있다고 분석하고 있다.
yjlee@newspim.com