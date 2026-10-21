세종교육청, 11월 2~23일 내년 유치원 입학원서 접수

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 21일 2027학년도 유치원 입학 원서 접수를 발표했다
- 우선모집은 2~4일, 일반모집은 17~23일 온라인으로 진행한다
- 유보통합포털에서 서류 제출부터 추첨 확인·등록까지 처리한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
유보통합포털서 접수·추첨·등록 등 투명성 강화
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 다음 달 2~23일 2027학년도 유치원 입학 원서를 접수한다.
21일 시교육청에 따르면 우선모집은 다음 달 2~4일, 일반모집은 17~23일 진행한다.
원서접수, 서류 제출, 추첨 결과 확인, 등록은 유보통합포털 한 곳에서 원스톱으로 처리할 수 있다.
유치원 입학을 희망하는 학부모는 유보통합포털 홈페이지에서 원서를 접수하면 된다. PC와 모바일 모두 이용할 수 있으며, 원서접수부터 증빙서류 제출, 추첨 결과 확인, 등록까지 온라인으로 처리할 수 있다.
특히 올해부터는 온라인 간편제출 시스템을 도입해 원서접수 마지막 단계에서 간편인증을 통해 증빙서류를 제출할 수 있도록 했다.
모집 대상은 2021년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 출생한 유아다. 모집은 우선모집과 일반모집, 추가모집으로 구분해 진행한다.
우선모집은 본원 재학 유아와 교육청에서 선정·배치한 특수교육대상자, 법정저소득층, 국가보훈대상자, 북한이탈주민 가정의 유아 등이 대상이다.
재학생의 형제·자매를 비롯해 건강 취약 유아, 쌍생아, 다자녀·다문화 가정, 장애 부모 가정 등도 유치원별 기준에 따라 지원할 수 있다.
유치원별 선발은 선착순이 아닌 접수 마감 후 무작위 추첨 방식으로 이뤄진다. 학부모는 희망 순위에 따라 최대 3개 유치원에 지원할 수 있다. 다만 현재 재원 중인 유치원에 계속 다니려는 경우에는 최대 2곳까지 지원할 수 있다.
추첨 결과는 유보통합포털 홈페이지에서 확인할 수 있다. 우선모집 결과는 다음 달 9일, 일반모집 결과는 26일 각각 발표할 예정이다.
이강재 유초등교육과장은 "유보통합포털이 원활하게 운영되도록 지원하고, 학부모들이 편리하고 투명하게 유치원 입학 절차를 진행할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com