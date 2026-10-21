동국제강, 공급망 ESG 우수기업 선정…협력사 역량 강화 지원

AI 핵심 요약beta
- 동국제강은 20일 공급망 ESG 평가 우수기업에 감사패를 전달했다
- 충무화학과 삼보에스앤티가 올해 우수 협력사로 선정됐다
- 동국제강은 협력사 교육·컨설팅으로 지속 가능한 공급망을 강화한다
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[서울=뉴스핌] 김기락 기자 = 동국제강이 협력사의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 역량을 높이고 지속 가능한 공급망 구축에 나선다.
동국제강은 지난 20일 '2026년 공급망 ESG 평가 우수기업 감사패 전달식'을 열고 충무화학과 삼보에스앤티에 감사패를 전달했다고 21일 밝혔다.
이번 감사패 전달은 올해 처음 시행했다. 동국제강은 2023년부터 운영해 온 공급망 ESG 평가 프로그램을 체계화하고, 매년 우수 협력사를 선정해 평가 기준과 우수 사례를 공유하기로 했다. 이를 통해 전체 공급사의 ESG 관리 역량을 단계적으로 높인다는 방침이다.
동국제강은 주요 공급사를 대상으로 환경·안전보건·노동·인권·윤리 등 ESG 전 영역에 걸쳐 서면평가를 진행했다. 원청 기준에 부합하는 관리 체계를 갖췄는지 점검했으며, 이 가운데 최종 후보 5개사를 대상으로 현장실사를 실시해 실제 관리 수준까지 확인했다.
평가 결과 서면평가 전 부문에서 최고점을 받은 충무화학과 현장실사에서 경영진의 강한 추진 의지와 전사적인 참여가 돋보인 삼보에스앤티를 우수기업으로 선정했다.
동국제강은 두 회사의 업무 일정에 맞춰 서울 서초구 충무화학 본사와 서울 강남구 삼보에스앤티 본사를 각각 방문해 감사패를 전달했다.
동국제강은 공급망 ESG 평가를 협력사의 관리 수준을 확인하는 데 그치지 않고 실질적인 역량 강화로 연결할 계획이다. 협력사를 대상으로 교육과 컨설팅 등을 지원해 지속 가능한 공급망 구축을 뒷받침한다는 방침이다.
이현희 동국제강 지원실장은 "이번 감사패는 ESG 경영을 꾸준히 실천해 온 협력사에 대한 감사의 표시이자 지속 가능한 공급망을 함께 만들어 가자는 약속"이라며 "공급망 ESG는 함께 만들어 가는 경쟁력인 만큼 평가 중심이 아닌 역량 강화를 목적으로 교육·컨설팅 등을 지원해 나가겠다"고 말했다.
김윤경 충무화학 대표는 "임직원 모두의 ESG 노력을 인정받아 뜻깊다"며 "신뢰받는 파트너로서 지속 가능한 공급망 구축에 힘을 보태겠다"고 밝혔다.
김형조 삼보에스앤티 대표는 "수년간 준비해 온 ESG 경영을 인정받아 기쁘다"며 "동국제강과 함께 탄소중립 시대의 자원순환 공급망을 만들어 가겠다"고 말했다.
peoplekim@newspim.com